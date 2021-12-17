Как мистер хоккей стал товарищем

В 1954 году наша сборная впервые отправилась на чемпионат мира по хоккею. Главным испытанием для советской сборной стал матч с родоначальниками хоккея - канадцами. "Кленовые листья" к тому времени носили звание 15-кратных чемпионов мира, да и в Стокгольме смотрелась очень уверенно, по ходу турнира разгромив шведов с неприличным результатом - 8:0. Перед матчем с советской сборной североамериканцев, чтобы в очередной раз стать чемпионами мира, устроила бы даже ничья, а вот нашим парням необходимо было побеждать - только так мы становились первыми в мире.

Накануне решающего сражения за золото газеты иронично писали: "Канадские мастера камня на камне не оставят от "русских медведей" и покажут настоящий хоккей". Огромная арена королевского стадиона поддерживала заокеанскую сборную, но сборная СССР на протяжении всего матча демонстрировала невероятную игру с сумасшедшими комбинациями и потрясающими по красоте голами, буквально раздавив канадцев - 7:2. Известный канадский журналист Боб Хескет написал тогда, что в Канаде "отовсюду стали раздаваться обиженные крики". "Вероятно, точно такие же крики, - продолжал он, - поднялись бы, если бы кто-нибудь в США объявил, что Эдисон родился в Минске"...

Так с первой попытки советские хоккеисты из дебютантов шагнули на "золотой" пьедестал чемпионата мира. И хотя в то время от Канады на мировые первенства приезжали только любительские команды, победа нашего хоккея стоила очень многого. Для всей планеты стало ясно: в мировом хоккее появилась новая сила - Советский Союз, с которой придется считаться и которая способна смести со своего пути любого невзирая на титулы.

Впрочем, ради исторической справедливости стоит заметить, что новый порядок в хоккее был очевиден далеко не для всех. Так, оргкомитет шведского турнира с большой неохотой ввел в список лучших игроков турнира единственного представителя СССР. Им стал легендарный Всеволод Бобров, забросивший в семи матчах восемь шайб. Наш форвард был назван лучшим нападающим турнира, несмотря на то, что Бобров стал далеко не самым результативным хоккеистом чемпионата. К примеру, лучший бомбардир шведского первенства канадец Морис Галан отправил в ворота соперников 16 шайб.

Возвращение домой стало для наших хоккеистов по-настоящему триумфальным. Героев ледовых баталий знала вся страна. Вратари Николай Пучков и Григорий Мкртчян, защитники Альфред Кучевский, Дмитрий Уколов, Александр Виноградов, Павел Жибуртович, Генрих Сидоренков, нападающие Всеволод Бобров, Виктор Шувалов, Алексей Гурышев, Юрий Крылов, Михаил Бычков, Александр Уваров, Валентин Кузин, Евгений Бабич, Николай Хлыстов, Александр Комаров. По словам очевидев, после победы в Стокгольме Союз охватила настоящая "хоккейная лихорадка". Hа многочисленных ледовых площадках во дворах детвора играла в "матч против канадцев", а так как за "Кленовых листьев" никто играть не хотел... Хоккеисты в долгу не остались и практически тот же состав завоевал через два года и олимпийское золото, укрепив наше лидерство в мировом хоккее на долгие годы....

В 1940-е об этой игре - тогда клюшками по льду гоняли резиновый диск - в нашей стране только слышали: по-настоящему популярным видом спорта был футбол. Чтобы исправить положение, весной 1946 года председатель Всесоюзного спорткомитета Романов доложил о "серьезном отставании в области канадского хоккея" лично К. Ворошилову, курировавшему тогда по поручению Политбюро физкультуру и спорт. Тот, прочитав собранные материалы, рассказывающие об истории вида спорта и его популярности в мире, доложил вождю: мол, весь капиталистический мир играет в странный вид спорта, да и наши соседи - чехи зарекомендовали себя как очень добротная команда, а вот у нас есть большие недоработки. "Надо учиться играть и обыгрывать", - заключил Ворошилов. Говорят, Сталин тогда промолчал, но вскоре на свет появился приказ Спорткомитета о проведении соревнований по хоккею с шайбой в СССР.

Днем рождения хоккея в России считается 22 декабря 1946 года, когда в Москве, Ленинграде, Риге, Каунасе и Архангельске были сыграны первые матчи первого чемпионата СССР по хоккею с шайбой. Сегодня нельзя вспоминать без улыбки, например, необъятные шаровары игроков, неловкие попытки хоккеистов броском поднять шайбу в воздух, страдания вратарей, обремененных тяжелой, неподатливой клюшкой, скамью штрафников, прозванную и "карцером", и "клеткой", и "лобным местом". Поражает и мужество хоккеистов, выступавших без всякого защитного снаряжения. Правда, после первых матчей в советской прессе появились статьи, "разоблачающие чуждую советскому человеку игру", но они вскоре исчезли, поскольку число зрителей на трибунах стало увеличиваться с каждым днем. Вместе с интересом у болельщиков потихоньку налаживалось и хоккейное хозяйство. Из ватников наловчились шить защитное снаряжение, хоккейные трусы. Полевые игроки надели велосипедные шлемы. В Москве и некоторых других городах появились мастерские, где изготовляли хоккейные клюшки - "на заказ".

Канадский хоккей на русской земле взял от футбола вкус к игре в пас, пристрастие к многоходовым комбинациям, а от хоккея с мячом - космические скорости, виртуозное владение коньками. Интересно, что сам первый чемпионат проходил всего лишь несколько недель и выиграла его...футбольная команда московского "Динамо". С 1948 года частыми гостями в нашей стране стали команды из дружественной ЧССР, которые, кроме учебных кинофильмов об игре в хоккей и своеобразных мастер-классов, запомнились многим нашим хоккеистам подарками, которые дарили перед товарищескими встречами. Наши хоккеисты с удовольствием получали из рук чешских товарищей ратиновые отрезы на пальто, в ответ даря... значки и вымпелы. Чехи, кстати, в итоге обиделись и перед очередной игрой подарили нашей сборной мешочек со значками.

Весной 1953 года советская хоккейная федерация была принята в члены Международной лиги хоккея. И уже в январе 1954 года советская дружина провела свой первый в истории международный матч, победив в Тампере сборную Финляндии со счетом 8:1. Затем был тот самый триумф в Стокгольме, после которого "канадский хоккей" окончательно стал для всего Советского Союза своим видом спорта.