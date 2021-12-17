Названа зарплата Ваноли в "Спартаке"

Новый главный тренер московского "Спартака" Паоло Ваноли по условиям контракта будет зарабатывать 1,5 миллиона евро в год. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

В пятницу 49-летний специалист заключил соглашение со "Спартаком" до конца сезона-2022/23 с опцией продления еще на год.

Ваноли известен по работе ассистентом главного тренера сборной Италии, также же он занимал аналогичную должность в "Челси" и "Интере".

На этом посту он сменил португальского специалиста Руя Виторию, который покинул команду на этой неделе. При нем "Спартак" завершил осеннюю часть РПЛ на девятом месте, но вышел в 1/8 финала Лиги Европы.