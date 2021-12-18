Наша молодежная хоккейная сборная всегда ехала на турниры за победой. Из молодежки для многих открывался путь в главную команду страны. Поэтому команда играла на пределе своих возможностей, не жалея ни себя, ни соперников.

Болельщики и специалисты часто вспоминают чемпионат мира 1987 года, который проходил в Пьештянах (ЧССР). Там произошла грандиозная драка, которую назвали "ледовым побоищем".

Инцидент произошел в последний день турнира - 4 января. Канадцам нужно было победить советскую команду с разницей в три шайбы, чтобы стать чемпионами. Во втором периоде при счете 4:2 в пользу "кленовых листьев" столкновение между Павлом Костичкиным и Теореном Флери переросло в грандиозную драку. Согласно свидетельству очевидцев, четверо советских игроков выскочили со скамейки запасных и присоединились к драке. Вскоре на льду были обе скамейки запасных. После того, как судьи не смогли восстановить порядок на льду, свет на арене выключили, однако это также не принесло результата и пришлось вызвать полицию.

После драки Международная федерация хоккея с шайбой дисквалифицировала обе сборные и всех игроков на 18 месяцев, а тренеров команд (у нас это были Владимир Васильев и Валентин Гуреев) на три года. Позже дисквалификация была уменьшена до шести месяцев. СМИ до сих пор отмечают, что драка, которую смаковали западные телевизионщики многие годы, резко подняла популярность турнира в Канаде.