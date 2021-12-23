Пеле выписан из больницы

Легендарный бразильский футболист Пеле был выписан из больницы, где проходил лечение после операции по удалению опухоли в толстой кишке.

Как сообщает Reuters, в больнице заявили о том, что трехкратный чемпион мира продолжит лечение. 81-летний Пеле в сентябре перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке, после которой заявил, что чувствует себя хорошо.

В начале декабря Пеле снова был госпитализирован, на этот раз планово. Он продолжил курс лечения.

"Пациент находится в стабильном состоянии и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре", - говорится в заявлении больницы.