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23.12.2021 23:36
Рубрика: Спорт

Пеле выписан из больницы

Текст: Максим Домчев

Легендарный бразильский футболист Пеле был выписан из больницы, где проходил лечение после операции по удалению опухоли в толстой кишке.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Как сообщает Reuters, в больнице заявили о том, что трехкратный чемпион мира продолжит лечение. 81-летний Пеле в сентябре перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке, после которой заявил, что чувствует себя хорошо.

В начале декабря Пеле снова был госпитализирован, на этот раз планово. Он продолжил курс лечения.

"Пациент находится в стабильном состоянии и продолжит лечение опухоли толстой кишки, выявленной в сентябре", - говорится в заявлении больницы.

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