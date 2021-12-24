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24.12.2021 00:33
Рубрика: Спорт

"Зенит" одержал третью подряд победу в Евролиге

Текст: Максим Домчев

Петербургский "Зенит" одержал третью подряд победу в Евролиге, обыграв на своей площадке израильский "Маккаби" со счетом 73:71.

Фото: eurocupbasketball.com
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"Зенит" активно начал встречу и быстро повел в счете. С каждой минутой первой четверти преимущество росло и к концу составило 15 очков. Во второй десятиминутке на площадке шла равная игра. В итоге на большой перерыв "Зенит" ушел, ведя в счете с разницей в те же 15 очков.

Гости сумели сделать правильные выводы и во второй половине встречи начали постепенно настигать российский клуб. В какой-то момент "Маккаби" даже вышел вперед, но в итоге "Зенит" все же добыл победу - 73:71.

В составе победителей 14 очков на счету Алекса Пойтресса, а у "Маккаби" Джален Рейнольдс сумел оформить "дабл-дабл", набрав 24 очка и добавив к этому 11 подборов.

"Зенит" после этой победы вышел на четвертое место в таблице Евролиги.

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