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29.12.2021 18:53
Рубрика: Спорт

Большунов стал вторым в гонке на 15 км на "Тур де Ски"

Текст: Максим Домчев
Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем на многодневке "Тур де Ски".
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В среду участники многодневной гонки "Тур де Ски" определяли сильнейшего в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом. После бронзы Натальи Непряевой в гонке на 10 км у женщин российские болельщики рассчитывали на успех мужчин.

Фото: EPA
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Увы, побороться за победу в этот день участникам сборной России было не суждено. Финн Ииво Нисканен буквально пронесся по трассе, показав результат 34 минуты 51,7 секунды.

Большунов шел уверенно и боролся за место на подиуме. В итоге с отставанием 19,3 секунды он финишировал со вторым результатом. Бронза у норвежца Пола Голдберга, уступившего россиянину почти 6 секунд.

Четвертый результат показал его соотечественник Йоханнес Клебо. В топ-10 попали еще два представителя России - Иван Якимушкин стал пятым, Денис Спицов - седьмым.

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