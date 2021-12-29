Большунов стал вторым в гонке на 15 км на "Тур де Ски"

Российский лыжник Александр Большунов занял второе место в гонке на 15 км классическим стилем на многодневке "Тур де Ски".

В среду участники многодневной гонки "Тур де Ски" определяли сильнейшего в гонке на 15 км классическим стилем с раздельным стартом. После бронзы Натальи Непряевой в гонке на 10 км у женщин российские болельщики рассчитывали на успех мужчин.

Увы, побороться за победу в этот день участникам сборной России было не суждено. Финн Ииво Нисканен буквально пронесся по трассе, показав результат 34 минуты 51,7 секунды.

Большунов шел уверенно и боролся за место на подиуме. В итоге с отставанием 19,3 секунды он финишировал со вторым результатом. Бронза у норвежца Пола Голдберга, уступившего россиянину почти 6 секунд.

Четвертый результат показал его соотечественник Йоханнес Клебо. В топ-10 попали еще два представителя России - Иван Якимушкин стал пятым, Денис Спицов - седьмым.