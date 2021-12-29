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29.12.2021 17:07
Рубрика: Спорт

Впервые в Москве откроется бесплатная лыжно-биатлонная трасса

Текст: Ирина Огилько
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

С 3 января на территории спортивного комплекса "Лужники" откроется первая бесплатная лыжно-биатлонная трасса. Отправлено а открывается поддержке департамента спорта города Москвы.

Фото: Михаил Терещенко/ ТАСС
В электричках разрешили возить лыжи бесплатно

Как рассказали "РГ" в пресс-службе департамента, пользоваться ей смогут бесплатно все жители столицы. Но для посещения необходима предварительная регистрация на сайте. Трассу откроют на парковке Южного спортивного ядра. Длина составит 2 022 метра.

Вход на территорию будет абсолютно бесплатный для тех, кто приезжает со своим инвентарем. Остальным придется воспользоваться услугами проката. В том же прокате желающие получат спортивное оружие для участия в тренировке по биатлону под руководством профессионального тренера. Проносить на территорию трассы свое спортивное оружие запрещено.

Помимо катания на лыжах, запланированы мастер-классы по лыжным гонкам и биатлону. На специально сконструированных лыжне и стрельбище будут проходить соревнования и ежедневные тренировки с профессиональными инструкторами. Среди спортсменов, приглашенных для проведения занятий, - Антон Шипулин, Александр Легков, Анна Богалий, Андрей Маковеев, Ольга Зайцева, Николай Круглов, Сергей Рожков.

"Ранее в Москве свободно покататься на лыжах можно было только на специальных лыжных базах или в лесопарковых зонах, а теперь насладиться любимым видом спорта можно почти в самом центре Москвы, с видом на исторические спортивные объекты, - сообщили в пресс-службе. - Работать трасса будет ежедневно с 10:00 до 22:00 до 28 февраля.

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