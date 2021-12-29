Фетисов заявил, что МЧМ по хоккею нужно отменить

Легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов считает, что молодежный чемпионат мира по хоккею, который проходит в Канаде, нужно отменить.

Такое мнение он высказал после отмены уже третьего матча на турнире. В среду из-за выявленного коронавируса у игроков были отменены матчи Россия - Словакия и Финляндия - Чехия. Ранее не состоялась встреча между командами США и Швейцарии. В итоге россиянам, чехам и американцам был присуждены технические поражения.

"Похоже, молодежный чемпионат мира нужно отменить. Спортивный принцип в такой среде нарушен. Организаторы должны принять ключевое решение. Лишать команду победы просто из-за того, что в команде кто-то заболел, - это запредельная история", - приводит слова Фетисова РИА Новости.

Он добавил, что ситуация с коронавирусом, которая сложилась на турнире, трудно объяснима.

Вечером в среду Совет Международной федерации хоккея проводит совещание, на котором может быть принято решение об отмене турнира.