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Рубрика: Спорт

Совет ИИХФ проводит совещание о дальнейшей судьбе МЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев

Совет Международной федерации хоккея проводит совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба молодежного чемпионата мира по хоккею.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Сборной России засчитали поражение в матче МЧМ по хоккею против Словакии

Причиной для этого стал третий случай заболевания игрока на турнире. Вслед за сборными США и Чехии положительный тест на коронавирус в среду сдал хоккеист российской команды, из-за чего был отменен уже третий матч.

Почетный президент ИИХФ Рене Фазель заявил о том, что не исключает того, что турнир в итоге будет отменен.

"Совет ИИХФ проводит видеоконференцию, обсуждается этот вопрос. Не удивлюсь, если в нынешних условиях будет принято решение отменить турнир", - приводит его слова ТАСС.

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