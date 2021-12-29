Совет ИИХФ проводит совещание о дальнейшей судьбе МЧМ по хоккею

Совет Международной федерации хоккея проводит совещание, на котором будет решена дальнейшая судьба молодежного чемпионата мира по хоккею.

Причиной для этого стал третий случай заболевания игрока на турнире. Вслед за сборными США и Чехии положительный тест на коронавирус в среду сдал хоккеист российской команды, из-за чего был отменен уже третий матч.

Почетный президент ИИХФ Рене Фазель заявил о том, что не исключает того, что турнир в итоге будет отменен.

"Совет ИИХФ проводит видеоконференцию, обсуждается этот вопрос. Не удивлюсь, если в нынешних условиях будет принято решение отменить турнир", - приводит его слова ТАСС.