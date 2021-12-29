Команда Путина и Лукашенко выиграла в товарищеском матче по хоккею

Товарищеский хоккейный матч с участием Владимира Путина и Александра Лукашенко закончился со счетом 18:7.

Российский президент играл под номером 11, белорусский - под номером 1 - оба в одной команде. Путин открыл счет, забив уже на третьей минуте шайбу в ворота соперника, вторую шайбу забросил Лукашенко. Всего российский президент в ходе игры забил семь шайб, белорусский - две.

Напомним, что оба президента вышли на лед в ледовом дворце детско-юношеской спортивной школы "Манеж" в Стрельне после трехчасовых переговоров.

В составе команд вместе с Путиным и Лукашенко выступали звезды советского и российского хоккея, среди них - депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, генеральный менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук и генеральный директор Ночной хоккейной лиги Алексей Касатонов.