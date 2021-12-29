Самые интересные спортивные трансляции на новогодние праздники

Финиширующая 4 января многодневка "Тур де Ски" - это мощное противостояние гонщиков из России и Норвегии. Фото: AP

30 декабря, четверг, "Матч ТВ"

20.55. Баскетбол. Евролига. "Црвена Звезда" (Сербия) - "Зенит" (Санкт-Петербург).

23.55. Футбол. Чемпионат Португалии. "Порту" - "Бенфика".

03.00 (в ночь на 31 декабря). Хоккей. Молодежный ЧМ. Словакия - Швейцария. Группа "В".

"Матч! Страна"

18.55. Баскетбол. Евролига. УНИКС (Казань) - "Эфес" (Турция).

"КHL"

18.50. Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. "Северсталь" (Череповец) - "Динамо" (Москва).

"КHL Prime"

15.45. Хоккей. "Авангард" (Омск) - "Трактор" (Челябинск).

19.15. Хоккей. ЦСКА - "Йокерит" (Финляндия).

31 декабря, пятница, "Матч ТВ"

14.30, 17.05. Лыжные гонки. Многодневка "Тур де Ски". 3-й этап в Оберстдорфе (Германия). Мужчины, 15 км. Женщины, 10 км. Масс-старт свободным стилем.

21.00. Хоккей. НХЛ. "Оттава" - "Питтсбург".

03.00 (в ночь на 1 января). Хоккей. МЧМ. Канада - Финляндия. Группа "А".

"Матч Игра"

02.00 (в ночь на 1 января 2022). Теннис. Мужчины. Кубок ATP в Сиднее (Австралия). Чили - Испания. Группа "А".

1 января, суббота, Первый

05.30. Хоккей. МЧМ. Россия - США. Группа "В".

"Матч ТВ"

11.10, 13.05. Лыжные гонки. "Тур де Ски". 4-й этап в Оберстдорфе. Мужчины. Женщины. Спринт. Квалификация. Финальный раунд.

22.00. Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Айлендерс" - "Эдмонтон".

03.00 (в ночь на 2 января). Хоккей. НХЛ. "Зимняя классика" (матч на открытой площадке). "Миннесота" - "Сент-Луис".

"Матч! Игра"

09.30. Теннис. Кубок ATP. Сербия - Норвегия. Группа "А".

15.25 - 19.30, 22.25 - 02.00 (в ночь с 1 на 2 января). Дартс. ЧМ в Лондоне. Четвертьфинал.

02.00 (в ночь на 2 января). Теннис. Мужчины. Кубок ATP. Матч с участием России. Группа "В".

2 января, воскресенье, "Матч ТВ"

05.30. Теннис. Кубок ATP. Матч с участием России. Группа "В".

20.30. Хоккей. НХЛ. "Нью-Йорк Рейнджерс" - "Тампа-Бэй".

01.00, 03.30 (в ночь на 3 января). Хоккей. МЧМ. Второй и третий четвертьфиналы.

"Матч! Игра"

09.30. Теннис. Кубок ATP. Великобритания - Германия. Гр. "С".

22.30. Хоккей. МЧМ. Первый четвертьфинал.

02.00 (в ночь на 3 января). Теннис. Кубок ATP. Норвегия - Испания. Группа "А".

"Матч! Арена"

22.25 - 01.30 (в ночь на 3 января). Дартс. ЧМ. Полуфинал.

В новогоднюю ночь можно посмотреть матчи молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде и поединки теннисного Кубка ATP из Австралии

3 января, понедельник, "Матч ТВ"

06.00. Хоккей. МЧМ. Последний четвертьфинал.

14.20, 16.35. Лыжные гонки. "Тур де Ски". 5-й этап в Валь-ди-Фиемме (Италия). Женщины, 10 км. Мужчины, 15 км. Масс-старт, классический стиль.

17.55. Хоккей. КХЛ. ЦСКА - "Авангард" (Омск).

"Матч! Страна"

15.55. Волейбол. Суперлига. Мужчины. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Югра-Самотлор" (Нижневартовск).

"Матч! Арена"

22.55 - 01.30 (в ночь на 4 января). Дартс. ЧМ. Финал.

4 января, вторник, "Матч ТВ"

09.30. Теннис. Кубок ATP. Россия - Австралия. Группа "В".

13.10, 17,10. Лыжные гонки. "Тур де Ски". 6-й, финальный этап (в гору) в Валь-ди-Фиемме (Италия). Женщины. Мужчины. Гонка преследования 10 км, свободный стиль.

22.55. Футбол. Кубок Франции. 1/16 финала. "Ланс" - "Лилль".

03.00 (в ночь на 5 января). Хоккей. МЧМ. Первый полуфинал.

"Матч! Страна"

13.55. Баскетбол. Единая лига. ЦСКА - "Автодор" (Саратов).

17.55. Гандбол. Суперлига. Женщины. "Ростов-Дон" - "Звезда" (Звенигород).

"ТВ Старт"

15.55. Баскетбол. Единая лига. "Парма" (Пермский край) - "Зенит" (Санкт-Петербург).

18.55. Волейбол. Суперлига. Мужчины. "Зенит-Казань" - "Факел" (Новый Уренгой).

5 января, среда, "Матч ТВ"

07.00. Хоккей. МЧМ. Второй полуфинал.

09.25. Хоккей. КХЛ. "Амур" (Хабаровск) - "Ак Барс" (Казань).

22.40. Футбол. Кубок английской лиги. Полуфинал (первая игра). "Челси" - "Тоттенхэм".

00.00 (в ночь на 6 января). Хоккей. МЧМ. Матч за 3-е место..

02.00 (в ночь на 6 января). Теннис. Кубок ATP. Россия - Италия. Группа "В".

04.00 (в ночь на 6 января). Хоккей. МЧМ. Финал.

6 января, четверг, "Матч ТВ"

20.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Милан" - "Рома".

22.40. Футбол. Кубок английской лиги. Полуфинал. "Арсенал" - "Ливерпуль".

"Матч! Футбол 1"

14.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Болонья" - "Интер".

18.25. Футбол. Чемпионат Италии. "Аталанта" - "Торино".

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Ювентус" - "Наполи".

"Матч! Футбол 3"

22.40. Футбол. Чемпионат Италии. "Фиорентина" - "Удинезе".

Все указанные трансляции - в прямом эфире, время по Москве, возможны изменения. Расписание трансляций матчей сборной России в плей-офф МЧМ по хоккею на Первом канале будет зависеть от календаря организаторов и от нашего результата.