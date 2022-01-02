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02.01.2022 15:53
Рубрика: Спорт

У Лионеля Месси обнаружили коронавирус

Текст: Анна Козина

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заразился коронавирусом.

Фото: Anne-Christine POUJOULAT / AFP
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Как говорится на сайте ПСЖ, помимо Месси, положительный тест на ковид сдали еще трое игроков: защитник Хуан Бернат, вратарь Серхио Рико и полузащитник Натан Битюмазаль. Все инфицированные футболисты находятся на самоизоляции.

Пресс-служба ПСЖ также сообщает, что бразильский форвард команды Неймар продолжает восстановление от травмы. До 9 января он будет проходить курс лечения в Бразилии. А его возвращение к тренировкам ожидается через три недели.

Завтра "Пари Сен-Жермен" проведет матч 1/16 финала Кубка Франции против "Ванна". После 19 туров клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 46 очков. Месси в текущем сезоне провел за команду 16 матчей, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач.

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