У Лионеля Месси обнаружили коронавирус

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Аргентины Лионель Месси заразился коронавирусом.

Как говорится на сайте ПСЖ, помимо Месси, положительный тест на ковид сдали еще трое игроков: защитник Хуан Бернат, вратарь Серхио Рико и полузащитник Натан Битюмазаль. Все инфицированные футболисты находятся на самоизоляции.

Пресс-служба ПСЖ также сообщает, что бразильский форвард команды Неймар продолжает восстановление от травмы. До 9 января он будет проходить курс лечения в Бразилии. А его возвращение к тренировкам ожидается через три недели.

Завтра "Пари Сен-Жермен" проведет матч 1/16 финала Кубка Франции против "Ванна". После 19 туров клуб занимает первое место в турнирной таблице чемпионата страны, набрав 46 очков. Месси в текущем сезоне провел за команду 16 матчей, забив шесть мячей и сделав пять результативных передач.