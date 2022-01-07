Криштиану Роналду задумался об уходе из "МЮ"

По данным источника, Роналду рассмотрит такую возможность, если ему не понравится кандидатура следующего главного тренера "красных дьяволов". При этом португалец категорически против утверждения на этот пост Ральфа Рангника, возглавившего команду до конца сезона.

Выбор немца не устраивает не только Роналду, но и многих других футболистов "МЮ". Им не нравится тактика Рангника, хотя публичных заявлений на этот счет пока не было. В любом случае, "красные дьяволы" все никак не могут ворваться в зону Лиги чемпионов (четвертое место). А в последнем матче Роналду и компания уступили дома "Вулверхэмптону" (0:1), потерпев первое поражение при Рангнике.