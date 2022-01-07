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07.01.2022 11:15
Рубрика: Спорт

Криштиану Роналду задумался об уходе из "МЮ"

Текст: Артур Нанян
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может сменить клуб в летнее межсезонье, сообщает издание Daily Mail.
Фото: REUTERS
Роналду вручили приз лучшему бомбардиру в истории

По данным источника, Роналду рассмотрит такую возможность, если ему не понравится кандидатура следующего главного тренера "красных дьяволов". При этом португалец категорически против утверждения на этот пост Ральфа Рангника, возглавившего команду до конца сезона.

Выбор немца не устраивает не только Роналду, но и многих других футболистов "МЮ". Им не нравится тактика Рангника, хотя публичных заявлений на этот счет пока не было. В любом случае, "красные дьяволы" все никак не могут ворваться в зону Лиги чемпионов (четвертое место). А в последнем матче Роналду и компания уступили дома "Вулверхэмптону" (0:1), потерпев первое поражение при Рангнике.

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