Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы Джоковича

Австралийский суд удовлетворил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича на аннулирование его визы в страну.

Заседание суда состоялось в Мельбурне. Изучив все материалы, судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста, вернуть ему вещи и документы. Таким образом, Джоковичу разрешен въезд и свободное перемещение по Австралии.

Проблемы у серба начались 5 января, когда из-за неправильно оформленных документов на визу его не пустили в страну. Он был отправлен на карантин. Причиной стало отсутствие у Джоковича обязательной для въезда в страну прививки от коронавируса. При этом у него были документы на медицинский отвод.

Таким образом, Джокович сможет принять участие в стартующем 17 января Открытом чемпионате Австралии по теннису.