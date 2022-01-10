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10.01.2022 10:01
Рубрика: Спорт

Суд отменил решение об аннулировании австралийской визы Джоковича

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Австралийский суд удовлетворил апелляцию первой ракетки мира серба Новака Джоковича на аннулирование его визы в страну.

Фото: EPA/SRDJAN SUKI
МИД Сербии выразил протест Австралии из-за аннулирования визы Джоковича

Заседание суда состоялось в Мельбурне. Изучив все материалы, судья Энтони Келли постановил освободить теннисиста, вернуть ему вещи и документы. Таким образом, Джоковичу разрешен въезд и свободное перемещение по Австралии.

Проблемы у серба начались 5 января, когда из-за неправильно оформленных документов на визу его не пустили в страну. Он был отправлен на карантин. Причиной стало отсутствие у Джоковича обязательной для въезда в страну прививки от коронавируса. При этом у него были документы на медицинский отвод.

Таким образом, Джокович сможет принять участие в стартующем 17 января Открытом чемпионате Австралии по теннису.

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