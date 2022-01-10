Захарян и Мухин - в списке главных талантов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил список 40 перспективных игроков, за которыми нужно следить в 2022 году. Список составлялся экспертами и журналистами УЕФА. Всем игрокам на начало нынешнего года должно быть не больше 21 года.

Отметим, что в список попали сразу два футболиста сборной России. Это полузащитник московского "Динамо" Арсен Захарян и хавбек столичного ЦСКА Максим Мухин. Василий Березуцкий вернулся в ЦСКА Среди прочих в список вошли также игроки "Барселоны" Нико Гонсалес и Гави, полузащитник "Шахтера" Михаил Мудрик, форвард "Краснодара" Эрик Бутхейм. На сайте УЕФА отмечается, что из тех, кому предсказывали взлет в прошлом году, прогнозы оправдали такие игроки, как англичанин Джуд Беллингем, игрок сборной Германии Джамал Мусиала и испанец Педри.