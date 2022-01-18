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18.01.2022 22:20
Рубрика: Спорт

Наша сборная по хоккею начинает подготовку к Играм-2022

Текст: Михаил Щербань
Российская газета - Федеральный выпуск № 10(8658)
Накануне Федерация хоккея России обнародовала расширенный список хоккейной сборной России для подготовки к Играм в Пекине.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Как уже сообщала "РГ", на сбор были вызваны 37 хоккеистов.

Фото: AFP
На арены олимпийского Пекина будут приглашены группы зрителей

После прохождения всех необходимых карантинных мероприятий команда приступает к тренировочному процессу в УТЦ "Новогорск".

Советник главного тренера сборной России по хоккею Валерий Каменский сообщил журналистам, что главный тренер сборной Алексей Жамнов находится на изоляции дома из-за противоречивых тестов на коронавирус. При этом Жамнов будет принимать участие в теоретических занятиях при помощи видеосвязи.

"Будем надеяться, что к Играм все будут здоровы. Об альтернативном плане на случай новых вспышек заболевания коронавирусом мы пока не думали. Сейчас в команде и в тренерском штабе людей хватает, но ситуация развивается непредсказуемо. Полагаю, будем разбираться, рассматривать различные варианты для непредвиденных обстоятельств. Наши доктора делают все, чтобы исключить новые случаи заболевания. На время сборов команда будет находиться в "пузыре", чтобы не контактировать с другими людьми до вылета в Пекин. В Китае будут свои условия. Организаторы Олимпиады нас предупредят и все нам объяснят. На данный момент все члены сборной России будут каждый день, начиная с 19 января, заполнять специальные анкеты и сообщать о состоянии своего здоровья", - приводит слова Каменского РИА Новости.

Напомним, что олимпийский хоккейный турнир сборная России начнет 9 февраля матчем против команды Швейцарии.

На время карантина Алексей Жамнов будет проводить занятия с командой по видеосвязи

11 февраля россияне сыграют с датчанами, а завершат групповой этап поединком с чехами. Наши парни сыграют в группе "В".

В группу "А" попали команды Канады, США, Германии и Китая, а Финляндия, Швеция, Словакия и Латвия составили квартет "С". Матчи плей-офф стартуют 15 февраля, а финал запланирован на 20 февраля.

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