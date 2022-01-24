Медведев вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open, переиграв в четырех сетах американца Максима Кресси.

Сегодняшним соперником второй ракетки мира Медведева в Мельбурне стал занимающий 70-е место в рейтинге сильнейших игроков мира спортсмен. На нынешнем турнире он смог дойти до четвертого круга, что стало для него лучшим результатом в карьере.

В первой партии Медведев явно хозяйничал на корте и уверенно его выиграл - 6:2. Но вторая партия сложилась куда более напряженно. В итоге Медведев сумел сломить сопротивление Кресси лишь на тай-брейке - 7:6 (7/4).

По ходу третьего сета Медведев попросил медицинский тайм-аут. Оказалось, что у россиянина возникли проблемы со спиной. И как результат, Кресси смог сократить отставание в матче, также выиграв на тай-брейке - 7:6 (7/4).

Учитывая проблемы со здоровьем, Медведев решил не затягивать свое пребывание на корте и в четвертой партии вырвал победу - 7:5.

Следующим соперником россиянина станет канадец Феликс Оже-Альяссим.