Нападающий "Спартака" Георгий Мелкадзе перешел в "Сочи"

24-летний экс-форвард молодежной сборной страны Георгий Мелкадзе стал игроком "Сочи". Об этом во вторник сообщили в пресс-службе "барсов".

"В результате сделки со "Спартаком" нападающий продолжит карьеру в нашем клубе. Футболист будет выступать под девятым номером. В РПЛ он также выступал за "Тосно", "Тамбов" и "Ахмат". Вызывался в расположение молодежной сборной России. Добро пожаловать, Георгий!" - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ФК "Сочи".

Как стало известно, накануне футболист успешно прошел медосмотр и подписал контракт с новой командой сроком на 2,5 года. Какую сумму заплатили южане за переход игрока, не сообщается. Трансферная стоимость форварда на данный момент составляет около 800 тысяч евро.

Четвертого апреля теперь уже форварду "Сочи" исполнится 25 лет. Футболом он стал заниматься в столичном "Динамо", но потом оказался в "Спартаке" и считается выпускником Академии "красно-белых".

Профессиональную карьеру Георгий начал в "Спартаке-2", но большую часть времени провел в аренде в других командах РПЛ. А перед началом нынешнего сезона вернулся в родной клуб. Однако закрепиться в основном составе так и не сумел, выйдя на поле в разных турнирах за "Спартак" всего четырех поединках.

Мелкадзе имеет на своем счету 68 матчей за юношеские и молодежные сборные России. Является серебряным призером чемпионата Европы 2015 года в возрастной категории до 19 лет.