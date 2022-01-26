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26.01.2022 16:45
Рубрика: Спорт

Медведев вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, уступая 0:2 по сетам

Текст: Максим Домчев
Россиянин Даниил Медведев вышел в полуфинал Australian Open, переиграв в пяти партиях канадца Феликса Оже-Альяссима, уступая по ходу встречи 0:2.
Фото: AP Photo/Tertius Pickard Фото: AP Photo/Tertius Pickard
Фото: AP Photo/Tertius Pickard

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису соперником россиянина Даниила Медведева был представитель Канады Феликс Оже-Альяссим. Ранее они встречались трижды и второй номер мирового рейтинга все эти матчи выиграл.

Фото: MICHAEL ERREY / AFP
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В первой партии соперники определили победителя на тай-брейке, где успех сопутствовал канадцу. Второй сет стал настоящим кошмаром для Медведева. У него мало что получалось, он слишком часто ошибался. Уже в начале партии он отдал свою подачу и Оже-Альяссим без каких-либо проблем довел дело до победы - 6:3.

В третьей партии Медведеву было некуда отступать. Он сумел стабилизировать свою игру, но все равно дело дошло до второго в матче тай-брейка. И тут в Мельбурне пошел дождь. Организаторы приняли решение закрыть крышу. И это помогло россиянину - 7:6.

Четвертая партия также прошла в упорной борьбе, но в решающий момент при счете 5:5 Медведев сумел выиграть два гейма подряд - 7:5.

Решающий сет начинался для Медведева с проигранной под ноль подачей соперника, а на подаче россиянина теннисист из Канады имел несколько брейк-пойнтов, но второй номер мирового рейтинга неимоверными усилиями смог их отыграть и сравнять счет.

И тут же Медведеву удается сделать брейк - 2:1. Этот момент и стал решающим - россиянин удержал преимущество - 6:4.

Соперником Медведева в полуфинале станет Стефанос Циципас.

Спорт Теннис Australian Open - 2022