Новости

Регионы получат компенсации по расходам на инвестиционные вычеты 14:36
Российский веб-сериал "Естественный отбор" выйдет на европейской онлайн-платформе 14:36
Университет Джонса Хопкинса опубликовал исследование о локдаунах 14:27
Авторы "Ведьмака" займутся разработкой двух крупнобюджетных игр в этом году 14:26
Песков уточнил формат переговоров Путина и Си Цзиньпина 14:22
Космический турист отказался от полета из-за лишнего веса 14:20
Путин выступит на форуме "Деловая Россия" 14:16
Авторы памятной таблички Легасову перепутали его с актером из "Чернобыля" 14:16
Цена на газ в Европе вновь превысила 900 долларов 14:12
Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею 14:11
Минстрой не намерен вводить нормативы по площади строящихся квартир 14:09
Песков ответил Псаки на сравнение России с лисой 14:08
Песков: Кремль не будет анонсировать разговор Путина с Джонсоном 14:05
МИД Украины: Особого статуса у Донбасса не будет 14:01
Президент Хорватии: Великобритания безответственно обманывает и подстрекает Украину 14:01
Нападающий Иван Игнатьев перешел в "Крылья Советов" 14:00
Песков: Перенаправление белорусского калия в порты России обсуждается 13:58
Более 86 тысяч человек зарегистрировались на ЕГЭ-2022 в Москве 13:56
В США умер один из сурков, предсказывающих наступление весны 13:40
Суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG по делу против "Газпрома" 13:39
В Кремле не комментируют публикацию El Pais ответов США и НАТО на предложения РФ 13:30
Мосфильм опроверг информацию о пожаре в здании с декорациями 13:26
МИД РФ не подтвердил и не опроверг подлинность опубликованных в El Pais ответов США 13:24
Умер актер из "Рабыни Изауры" Исаак Бардавид 13:24
"Кинопоиск" назвал самые популярные фильмы января 13:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
18+
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Сколько олимпийских наград может завоевать сборная России
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
02.02.2022 14:00
Рубрика: Спорт

Нападающий Иван Игнатьев перешел в "Крылья Советов"

Текст: Максим Домчев
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов".

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Нападающий ЦСКА Чалов перешел в "Базель"

Самарский клуб объявил, что Игнатьев будет выступать за него на правах аренды до окончания нынешнего чемпионата России. При этом у "Крыльев Советов" будет право выкупить игрока. В новом клубе Игнатьев будет выступать под номером 85.

Игнатьев - воспитанник "Краснодара". Он дебютировал в составе краснодарцев в РПЛ, провел за клуб 54 матча и отметился 17 забитыми мячами. В составе "Рубина" в 40 встречах он смог отличиться всего трижды. В нынешнем сезоне игрок нечасто выходил на поле.

"Иван Игнатьев - молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в "Крыльях" у него все получится. Ване есть что доказывать. Он подходит под стилистику нашей игры. Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом", - сказал спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

Сам Игнатьев отметил, что рад переходу и ему импонирует футбол, в который играют "Крылья Советов" под руководством Игоря Осинькина.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Крылья Советов" Спортивные организации Футбольные клубы "Рубин" Футбольные трансферы Чемпионат России по футболу 2021/2022