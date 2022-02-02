Нападающий Иван Игнатьев перешел в "Крылья Советов"

Нападающий казанского "Рубина" Иван Игнатьев продолжит карьеру в самарских "Крыльях Советов".

Самарский клуб объявил, что Игнатьев будет выступать за него на правах аренды до окончания нынешнего чемпионата России. При этом у "Крыльев Советов" будет право выкупить игрока. В новом клубе Игнатьев будет выступать под номером 85.

Игнатьев - воспитанник "Краснодара". Он дебютировал в составе краснодарцев в РПЛ, провел за клуб 54 матча и отметился 17 забитыми мячами. В составе "Рубина" в 40 встречах он смог отличиться всего трижды. В нынешнем сезоне игрок нечасто выходил на поле.

"Иван Игнатьев - молодой талантливый нападающий. В последнее время ему не удавалось реализовать свой потенциал, но мы знаем его возможности и надеемся, что в "Крыльях" у него все получится. Ване есть что доказывать. Он подходит под стилистику нашей игры. Мы довольны, что наша команда пополнилась качественным футболистом", - сказал спортивный директор самарцев Сергей Корниленко.

Сам Игнатьев отметил, что рад переходу и ему импонирует футбол, в который играют "Крылья Советов" под руководством Игоря Осинькина.