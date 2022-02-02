Галиев переведен в основной состав сборной России по хоккею

В среду, 2 февраля, сборная России по хоккею должна отправиться из Москвы в Пекин для участия в Олимпиаде, которая стартует 4 февраля. Накануне вылета тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым сделал перестановку в составе.

В основной состав команды включен форвард столичного "Динамо" Станислав Галиев. Он заменил коллегу по амплуа Кирилла Марченко, который включен в число запасных игроков, сообщает Twitter Федерации хоккея России.

Покидает расположение сборной защитник Семен Чистяков. Тренерский штаб поблагодарил игрока за работу на сборе. В тоже время в число запасных добавлен другой игрок линии обороны - Шакир Мухамадуллин.