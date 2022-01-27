Станислав Поздняков: В нашем спортивном сообществе нет сомнений в высочайшем уровне подготовки Пекина к играм

В феврале в Пекине стартуют зимние Олимпийские игры. Корреспондент Медиакорпорации Китая Дмитрий Маслак подготовил эксклюзивное интервью с президентом Олимпийского комитета России - Станиславом Поздняковым.

Сколько российских спортсменов поедет в Пекин?

Станислав Поздняков: Около 600 человек введены в систему аккредитации. Кто из них завоюет квоты, соответственно, будут участниками Олимпийских игр. По нашим представлениям, мы должны быть представлены на играх 216 спортсменами, практически равное число мужчин и женщин. В настоящий момент 102 квоты уже подтверждены, то есть мы приближаемся к планке 50 процентов от предполагаемой сборной.

В каких видах спорта Россия надеется на победу?

Станислав Поздняков: То количество медалей, которые мы предполагаем завоевать, позволит нам претендовать вплоть до четвертого места в общекомандном зачете. А по сравнению с предыдущими играми, конечно, где мы выступали усеченной командой, для нас само участие полноценной команды, как это будет сейчас в Пекине, является уже неким шагом вперед.

Мы очень надеемся на то, что в последние годы очень много талантливой молодежи появилось в сборных командах, и делаем ставку на нее в таких дисциплинах, как фристайл, сноуборд, о которых не так часто говорили на олимпийском уровне, но на чемпионатах мира наши спортсмены достаточно стабильно и хорошо выступают как раз в этих дисциплинах. Ну и, безусловно, наша самая главная надежда - это фигурное катание, одиночное женское фигурное катание. В принципе, во всех остальных видах программы, пожалуй, за исключением мужского одиночного, - мы конкурентоспособны и готовы побороться за самые высокие места. Ну и отдельно, конечно, стоит сказать о хоккейном турнире, который всегда приковывает огромное внимание, причем не только знатоков, но и всех любителей спорта.

Что вы можете сказать об эпидемиологической безопасности во время состязаний?

Станислав Поздняков: Пандемия никуда не ушла, она остается, мы ее перестали бояться в том смысле, в котором это было в самом начале, теперь мы смотрим, каким образом наиболее адекватно, наиболее умело отвечать на ее вызовы. Самая большая сложность была в предыдущий период, когда только все начиналось. Безусловно, мы шли как по минному полю, мы не знали многих вещей. Сейчас, конечно, это отработано, но здесь первое и самое главное, - введение антиковидных протоколов на федеральных учебно-тренировочных базах. Теперь спортсмены, которые находятся на этих базах, понимают, как им себя вести, каким образом обезопасить себя и окружающих.

Как, по-вашему, бойкот предстоящей зимней Олимпиады - это правда или вымысел?

Станислав Поздняков: Ни у одного национального олимпийского комитета нет никаких сомнений в целесообразности и необходимости участвовать в этих Олимпийских играх. Недавно мы вернулись из Греции, где проходила 25-я генеральная ассамблея Ассоциации национальных олимпийских комитетов стран, где очень подробно разговаривали о том, как мы будем участвовать в этих играх. Около ста национальных олимпийских комитетов примут участие в Олимпиаде. Понятно, что зимние Олимпийские игры все-таки в силу специфики собирают меньшее количество стран, но, тем не менее, никаких слов, которые бы содержали хоть какое-то упоминание о бойкоте либо о каком-то протесте, не то чтобы не было, их в принципе быть не может, потому что спортивное Олимпийское движение было создано исключительно для того, чтобы создавать мосты, строить связи между странами и континентами. И именно в этом основатель современного международного Олимпийского движения Барон де Кубертен видел роль спорта. Поэтому эти комментарии про бойкоты остаются на совести политиков, на совести различных медиаресурсов, но это точно не отражает отношения олимпийского сообщества.

Готов ли Пекин к проведению зимних Олимпийских игр?

Станислав Поздняков: Мне удалось побеседовать практически с большинством руководителей международных спортивных федераций, которые будут представлены в программе игр в Пекине, и обменяться мнениями по поводу спортивных объектов, на которых они либо их представители уже побывали. И они меня уверили в том, что уровень всех спортивных объектов является высочайшим с точки зрения технологической и спортивной инфраструктуры. Таким образом, ни у кого в нашем спортивном сообществе нет сомнений в высочайшем уровне подготовки Пекина к играм. Я также уверен, что организаторы соревнований смогут провести Игры на самом высоком организационном уровне.

Сколько потратит Россия на участие в зимних Олимпийских играх в Пекине?

Станислав Поздняков: Наша программа подготовки к Олимпийским играм составляет порядка 10 миллионов долларов, понятно, что это только часть вершины этой пирамиды, потому что все остальное - это подготовка в спортивных клубах, детско-юношеских спортивных школах, это огромные средства министерства спорта, которые оно вкладывает в подготовку своих сборных команд. Поэтому здесь я вам конечную цифру не могу сказать, но она достаточно велика. Мы создаем залог нашего будущего для наших потомков. Потому что физическая культура и спорт создают возможности для людей не только физически развиваться, но, в первую очередь, поддерживать свое здоровье, вести здоровый образ жизни, что в конечном итоге может привести к большой экономии с точки зрения министерства здравоохранения.

Что бы вы пожелали олимпийцам?

Станислав Поздняков: Самое главное, я хотел бы, чтобы все российские и китайские спортсмены продемонстрировали три главных ценности олимпизма: это дружба, уважение к сопернику и стремление к совершенству. И пусть победит сильнейший!