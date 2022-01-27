Если спросить, какой самый важный месяц в году для китайцев, то без преувеличения можно сказать, что это первый месяц лунного календаря или для непосвященных в премудрости китайской календарной системы - февраль.

А вот февраль 2022 года обещает быть еще более долгожданным и особенным, причем не только для Китая, но и для всего мира. С 4 по 20 февраля в Пекине будут проходить 24-е зимние Олимпийские игры, а с 4 по 13 марта пройдут зимние Паралимпийские игры. Это уникальное событие, которым Китай может по праву гордиться. Пекин станет первым в мировой истории городом, которому выпала честь принимать и летние (2008), и предстоящие зимние Олимпийские игры.

Студенты Университета коммуникации и связи Китая организовали викторину-опрос "Олимпиада в вопросах и ответах". В опросе приняли участие студенты университета, которые поделились своими мыслями по поводу символики предстоящего спортивного события.

В Пекине скоро пройдут зимние Олимпийские игры. Что вы можете сказать по поводу олимпийской эмблемы?

Сяо Чжихань, студентка 3-го курса:

Этот логотип похож на иероглиф "зима". Его верхняя часть напоминает фигуру конькобежца, а нижняя - образ лыжника. В целом весь логотип - это танцующая фигурка. Кроме того, орнамент в виде лент символизирует горные хребты Китая, олимпийские объекты, лыжные трассы и катки. Знаете, в этом логотипе даже цвет символичен. Синий олицетворяет мечту, будущее и чистоту снега, а красный и желтый - это цвета государственного флага Китая, которые символизируют энтузиазм, молодость и жизненную энергию. Поэтому я считаю, что олимпийский логотип хорошо сочетается с традиционной и современной культурой Китая.

Фото: Медиакорпорация Китая

Бин-дуньдунь - талисман зимних Олимпийских игр, а Сюэ-жунжун - талисман Паралимпиады. Что означают их имена? С чем ассоциируется их образ?

Гань Юйвэнь, студентка 3-го курса:

Имя "Бин-дуньдунь" очень символичное: "бин" означает лед, он символизирует чистоту и силу, а "дуньдунь" - это здоровье, милый вид и жизнерадостность. Обычно китайские родители говорят так детям, когда они желают им быть здоровыми и сильными. "Сюэ-жунжун" - "сюэ" - это снег, чистота, говорит об эстетике снежных видов спорта. Первое "жун" в имени означает терпение, а второе - единение. Имя "жунжун" выражает мечту Китая о создании гармоничного и толерантного сообщества единой судьбы.

Бин-дуньдунь - панда в ледяной курточке, на голове у панды шапка, напоминающая скафандр. А над головой - цветной ореол, который символизирует Государственный конькобежный стадион - "Ледовую ленту". Разноцветные полоски - это формат связи 5G, а сердечко на левой лапке - гостеприимность Китая. Сюэ-жунжун - это живой китайский фонарик. Фонарики в Китае символизируют свет, праздник и теплоту. На вершине фонарика изображен голубь мира и очертания Храма Неба. Ком снега символизирует традиционную пословицу, которая есть и в России - "много снега - много хлеба".

Олимпийские талисманы Бин-дуньдунь и Сюэ-жунжун выражают традиционные ценности китайской культуры: гармонию, дружбу между народами, дух преодоления трудностей. В то же время в символике талисманов присутствуют новогодние черты.

Что выражает дизайн медалей зимних Олимпийских игр-2022?

Ван Инань, студентка 4-го курса:

В дизайне олимпийских медалей - элементы китайской культуры. Прежде всего на обеих сторонах изображены пять колец, которые не только символизируют Олимпиаду, округлая форма часто ассоциируется в Китае с традиционным понятием "тун синь" - единение душ. На лицевой стороне медали есть традиционный благопожелательный орнамент в виде облаков. На обратной стороне расположена эмблема, а на кольцах - 24 точки по числу зимних Олимпийских игр.

А что вы думаете об олимпийском девизе?

Ши Тунтун, судентка 4-го курса:

17 сентября 2021 года в Пекине был объявлен олимпийский девиз - "Вместе в будущее!". Этот девиз говорит о стремлении Китая и всего мира к равенству и дружбе во имя светлого будущего.

Фото: Медиакорпорация Китая

В каких зимних видах спорта есть шансы на медали у китайских атлетов?

Пэн Хао, студент 3-го курса:

Во-первых, это фристайл. У китайской спортсменки Гу Айлин есть все шансы на "золото" в хафпайпе и слоупстайле. На пекинской Олимпиаде добавили турнир по прыжкам с трамплина, у нее есть все шансы выиграть.

Во-вторых, шорт-трек был традиционным фаворитом у китайских спортсменов. На этой Олимпиаде будет эстафета для смешанных команд. Вообще китайские спортсмены всегда неплохо показывали себя в шорт-треке, я делаю ставку на Жэнь Цзывэя!

Мы также ждем хороших успехов китайских фигуристов. Здесь для нас самые большие соперники - спортсмены из России, но я все-таки болею за наших!

Когда китайская команда впервые приняла участие в зимних Олимпийских играх?

Сяо Муцин, студентка 4-го курса:

В 1980 году Китай принял участие в XIII зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде (США). Это был дебют китайской команды после того, как МОК восстановил статус Китая в 1979 году. В команде было 28 спортсменов, которые приняли участие в 18 индивидуальных видах спорта, включая конькобежный спорт, лыжную гонку и биатлон. Хотя тогда китайские спортсмены не завоевали ни одной медали, но для Китая само участие в зимней Олимпиаде стало настоящим прорывом.