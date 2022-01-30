"Локо-Кубань" победил эстонский "Калев" в баскетбольной Единой лиге

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги один из лидеров Еврокубка краснодарский "Локомотив-Кубань" победил на выезде в эстонском Таллине местный "Калев" - 86:66. В составе гостей отличились игроки, входящие в состав сборной России.

Эта игра вызывала особый интерес, так как краснодарцы из-за переносов матчей с "Астаной" (из-за нестабильной ситуации в Казахстане в начале января) и БК "Нижний Новгород" (положительные тесты на коронавирус у игроков соперника) не были задействованы в Единой лиге почти полтора месяца (!), хотя в этот период вполне успешно сражались в Еврокубке.

Вынужденный простой в нашем турнире не помешал "Локо" делегировать сразу трех игроков в составы команд на предстоящий 20 февраля "Матч Звезд" Лиги в формате "россияне - легионеры". Болельщики и СМИ выбрали для участия в этом празднике Станислава Ильницкого, американцев Эрика Макколлума и Джонатана Мотли.

Увы, Мотли пока залечивает травму, зато два других игрока были в Таллине на ведущих ролях. Макколлум стал самым результативным в составе победителей (17 очков), Ильницкий провел на площадке 28 минут чистого времени (второй показатель в команде).

И все-таки главным действующим лицом матча в эстонской столице следует назвать Андрея Мартюка. Отдел спорта "Российской газеты" включил этого игрока сборной в состав на "Матч Звезд", в итоговом списке его не оказалось, но правильность нашего выбора он подтвердил более чем убедительно. Андрей в Таллине сделал так называемый "дабл-дабл" - рекордные для всего сезона в Лиге 16 подборов и еще 12 очков. Из россиян отметим также Александра Щербенева. В активе 21-летнего защитника 15 очков - личный рекорд результативности в турнире. Эти достижения особенно удивительны в свете тех обстоятельств, что кубанцы из-за нелетной погоды прибыли в Таллин только за четыре часа до начала игры.

"Калев" хоть и находится в нижней половине таблицы, но команда задиристая, особенно на своей площадке. В нынешнем чемпионате таллинцы уже наделали шуму, победив дома ЦСКА. Во встрече с "Локо" хозяева довольно долго лидировали, порой отрываясь даже на восемь очков, однако все расставила по своим местам заключительная четверть, которую российский клуб выиграл с колоссальным перевесом - 30:7. Причем южанам даже удалось в определенном отрезке набрать 17 подряд безответных очков.

В чемпионате лидируют: УНИКС (Казань) - 10 побед - 2 поражения, ЦСКА, "Зенит" СПб - по 9-3, "Автодор" (Саратов) - 8-3, "Локомотив-Кубань", "Парма" (Пермь) - по 6-4.

Комментарий

Бранко Максимович, и.о. главного тренера "Локо":

- В первой половине мы не следовали плану на матч, позволив "Калеву" показать все, на что способна эстонская команда. После большого перерыва лучше стали играть в обороне, и это самое главное. Я думаю, что мы можем защищаться гораздо лучше, показали это во второй половине встречи.