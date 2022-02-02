Международные спортивные игры "Дети Азии" вернутся в Якутск

Через два года международные спортивные игры "Дети Азии" снова пройдут в Якутске. Международный комитет игр принял решение в 2024 году вернуть соревнование на родину.

Игры "Дети Азии" учреждены в 1996 году в честь столетия современного олимпийского движения. Как и Олимпиада, они проходят раз в четыре года. Первые шесть раз юных спортсменов принимала Якутия. В 2019 году столицей стал Южно-Сахалинск, где прошли первые зимние Игры.

В 2020 году из-за пандемии соревнования отменили. VII международные спортивные игры "Дети Азии" с 27 июля по 8 августа 2022 года примет Владивосток.

В программу VIII игр "Дети Азии" планируют включить 19 видов спорта. Ожидается участие 3,5 тысячи спортсменов из более чем 40 стран мира.

Справка "РГ"

Игры "Дети Азии" - единственный проект в России, одновременно находящийся под патронатом и Международного олимпийского комитета, и ЮНЕСКО.