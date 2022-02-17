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17.02.2022 01:05
Рубрика: Спорт

"Зенит" примет испанский "Бетис" в Лиге Европы

Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск № 36(8684)
Питерский "Зенит" 17 февраля первым из российских клубов проведет официальный матч в этом году: в стыковой встрече Лиги Европы команда Сергея Семака примет "Бетис".
"Зенит" стал третьим в своей группе в Лиге чемпионов и теперь продолжит борьбу в Лиге Европы. Фото: Getty Images "Зенит" стал третьим в своей группе в Лиге чемпионов и теперь продолжит борьбу в Лиге Европы. Фото: Getty Images
"Зенит" стал третьим в своей группе в Лиге чемпионов и теперь продолжит борьбу в Лиге Европы. Фото: Getty Images

Если откровенно, зенитовцам не повезло со жребием. Попасть в 1/8 финала "сине-бело-голубым" будет весьма непросто, ведь в соперниках у нее один из лидеров испанской Примеры. "Бетис" набрал отличную форму в нынешнем сезоне: севильцы идут на третьем месте в национальном первенстве, забив 45 мячей (больше только у мадридского "Реала" с 48 голами). В четырех из последних шести матчей "бело-зеленые" забивали четыре мяча.

Фото: EPA
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При этом в Санкт-Петербург "Бетис" отправился далеко не в оптимальном составе. В частности, сегодняшний поединок пропустят Серхио Каналес и чемпион мира-2018 француз Набиль Фекир. Впрочем, по мнению главного тренера "Зенита" Сергея Семака, у испанцев есть кем заменить звезд.

- Наверное, отсутствие Фекира и Каналеса как-то отразится в их игре: она видоизменится, появятся футболисты с другими качествами. В целом "Бетис" сейчас хорош, у команды прекрасные исполнители в атакующей линии. Это третий клуб Испании - серьезнейший уровень, - отметил Семак.

Помимо матча в Санкт-Петербурге, параллельно в стыковом раунде ЛЕ пройдет еще ряд встреч: "Шериф" (Молдавия) - "Брага" (Португалия), "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Рейнджерс" (Шотландия), "Барселона" (Испания) - "Наполи" (Италия), "Порту" (Португалия) - "Лацио" (Италия), "Аталанта" (Италия) - "Олимпиакос" (Греция), "Севилья" (Испания) - "Динамо" (Загреб, Хорватия) и "Лейпциг" (Германия) - "Реал Сосьедад" (Испания). Ответные игры состоятся через неделю. Напомним, что победители этих пар попадут в 1/8 финала Лиги Европы, где их будут ждать триумфаторы групп ЛЕ, среди которых есть и московский "Спартак".

А тем временем "Пари Сен-Жермен" обыграл на своем поле мадридский "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный мяч уже в компенсированное время забил Килиан Мбаппе - 1:0. Этот гол стал для Мбаппе 32-м в Лиге чемпионов. Всего он поучаствовал в 53 голах в 52 встречах турнира.

В параллельном матче лидер чемпионата Англии "Манчестер Сити" разгромил на выезде лиссабонский "Спортинг" со счетом 5:0. Ответные встречи в этих парах запланированы на 9 марта.

Где будем смотреть

17 февраля, четверг, "Матч ТВ"

20.45. Лига Европы. "Зенит" (Россия) - "Бетис" (Испания). Прямая трансляция.

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