Команда "Звезды мира" победила россиян в "Матче всех звезд" Единой лиги

К началу праздника баскетбола трибуны были заполнены настолько, насколько позволяли действующие антиковидные правила Роспотребнадзора, то есть это порядка шести тысяч зрителей. Еще за два дня до игры Лига объявила о том, что все билеты проданы.

У команды "Звезды России", возглавляемой рулевым нашей национальной сборной Зораном Лукичем, в стартовом составе вышли Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин ("Зенит", Санкт-Петербург), Андрей Воронцевич (УНИКС, Казань), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань", Краснодар) и Сергей Торопов (БК "Нижний Новгород"). Наставник "Звезд мира" хорват Велимир Перасович (УНИКС) выпустил на площадку своего земляка и подопечного по казанскому клубу Марио Хезонью, итальянца Дэниэла Хэккетта (ЦСКА), трех американцев - Эрика Макколлума ("Локомотив-Кубань"), Алекса Пойтресса и Джордана Мики (оба - "Зенит").

Естественно, что и эти игроки, и выходившие на замену их партнеры по командам действовали в основном не на результат, а больше старались порадовать зрителей хитроумными комбинациями, эффектными бросками и передачами, относились к происходящему немного по-актерски. В то же время спортивную составляющую никто не отменял, поэтому концовка по напряженности получилась весьма приближенной к развязкам официальных матчей. В итоге Хезонья стал не только лучшим бомбардиром (29 очков), но и был признан самым ценным игроком (MVP) гала-матча.

В перерывах прошли бросковые конкурсы. И здесь тоже отличился Хезонья. В финале соревнования по броскам в кольцо сверху он в своей самой удачной попытке заработал максимально возможные 50 баллов от авторитетного жюри. На все руки хорватский мастер сумел выйти и в финал конкурса по броскам из-за трехочковой дуги. Но здесь Хезонья уступил снайперу "Зенита" Билли Бэрону - у американца ­солидные 22 балла из 30 возможных.