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20.02.2022 23:58
Рубрика: Спорт

В Москве при аншлаге прошел "Матч звезд" баскетбольной Единой лиги

Текст: Илья Трисвятский
Победой команды "Звезды мира" над россиянами (129:121) завершился традиционный, уже шестой по счету "Матч всех звезд" интернациональной Единой лиги, который состоялся в Москве. Главным героем праздника баскетбола стал хорватский легионер казанского УНИКСа Марио Хезонья - 29 набранных очков плюс еще выигрыш в конкурсе по броскам в кольцо сверху.

"Матчу звезд" предшествовала церемония введения в Зал славы Единой лиги ВТБ (существует с 2008 года) новых персон. Признание как тренер получил известный в прошлом игрок, дважды серебряный призер чемпионатов мира Василий Карасев. Уже в роли наставника он трижды приводил питерский "Зенит" к бронзовым наградам Единой лиги. Если суммировать его работу на берегах Невы и в подмосковном "Триумфе", то Карасев со своими подопечными в этих командах одержал 122 победы - четвертый показатель в истории турнира. Правда, относительно недавно Карасев переключился на женский баскетбол и возглавляет курское "Динамо", один из ведущих клубов нашей Премьер-лиги.

Фото: пресс-служба Единой лиги
Илона Корстин: На баскетбольном "Матче Звезд" мы рады всем

Также в Зал Славы введены серб Бранко Миркович (экс-"Цмоки-Минск" и эстонский "Калев"), грек Константинас Каймакоглу (девять сезонов подряд в казанском УНИКСе - 2012-2021), спортивный функционер, основатель БК "Нижний Новгород" Александр Хайретдинов, актер и шоумен, телезвезда Иван Ургант, который был бессменным ведущим на пяти предыдущих "Матчах Звезд".

К началу праздника баскетбола трибуны столичной "ВТБ Арены" была заполнены настолько, насколько позволяли действующие для Москвы правила Роспотребнадзора, то есть это порядка шести тысяч зрителей. Еще за два дня до игры Лига объявила о том, что все билеты проданы.

У команды "Звезды России", возглавляемой рулевым нашей национальной сборной Зораном Лукичем, в стартовом составе вышли Алексей Швед (ЦСКА), Дмитрий Кулагин ("Зенит", Санкт-Петербург), Андрей Воронцевич (УНИКС, Казань), Станислав Ильницкий ("Локомотив-Кубань", Санкт-Петербург) и Сергей Торопов (БК "Нижний Новгород"). Наставник "Звезд Мира" хорват Велимир Перасович (УНИКС) выпустил на площадку своего земляка и одноклубника Марио Хезонью, гражданина Италии Дэниэла Хэккетта (ЦСКА) и трех американцев - Эрика Макколлума ("Локомотив-Кубань"), Алекса Пойтресса и Джордана Мики (оба - "Зенит").

Фото: fiba.basketball
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Естественно, что и эти игроки, и выходившие на замену их партнеры по командам действовали в основном не на результат, а больше старались порадовать зрителей хитроумными комбинациями, эффектными бросками и передачами, относились к происходящему немного по-актерски. В то же время спортивную составляющую никто не отменял, поэтому концовка по напряженности получилась весьма приближенной к развязкам официальных матчей. В итоге "Звезды мира" праздновали победу, а хорват Мари Хезонья стал не только лучшим бомбардиром (29 очков), но и был признан самым ценным игроком (MVP) гала-матча.

В перерывах прошли бросковые конкурсы. И здесь отличился Хезонья, который оказался лучшим "дальнобойщиком". В финале соревнования по броскам в кольцо сверху он в своей самой удачной попытке заработал максимально возможные 50 баллов от авторитетного жюри, в состав которого, в частности, вошли Сергей Иванов и Илона Корстин - почетный президент и генеральный директор Единой лиги соответственно.

На все руки мастер Хезонья сумел выйти и в финал соревнования "дальнобойщиков", то есть конкурса по броскам из-за трехочковой дуги. Но здесь хорват уступил снайперу "Зенита" Билли Бэрону - у американца солидные 22 балла из 30 возможных. Условия в конкурсе были такие: стойки с пятью мячами на каждой находились на пяти точках площадки за дугой, на 25 бросков игроку давалась минута. Причем одна стойка была призовой, с нее любое попадание оценивалось не одним, а двумя зачетными баллами.

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