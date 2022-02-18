Илона Корстин: На баскетбольном "Матче Звезд" мы рады всем

В ближайшее воскресенье, 20 февраля, в Москве на арене в Петровском парке состоится традиционный "Матч Звезд" в формате "россияне - легионеры". По просьбе "РГ" в роли гида в преддверии масштабного мероприятия выступила трехкратная чемпионка Европы, призер Олимпиад 2004 и 2008, дважды обладательница "серебра" мировых первенств генеральный директор Единой лиги ВТБ заслуженный мастер спорта Илона Корстин.

Сколько стоили самый дорогой и самый дешевый билет на "Матч Звезд"?

Илона Корстин: В этом году минимальная цена за билет была 600 рублей, максимальная - 40 тысяч. Ценообразование зависит от многих факторов - от близости места к паркету, от обзора, от общего количества мест. На данный момент все билеты проданы! То есть у нас будет максимум заполняемости трибун от разрешенного количества зрителей.

Кстати, а сколько разрешено Роспотребнадзором?

Илона Корстин: По общим требованиям в этом году заполняемость "ВТБ Арены" возможна только на 57%, это примерно 6000 мест. Просим наших зрителей соблюдать все антиковидные правила: ношение масок, социальную дистанцию, пользование антисептиками. Войти на арену можно будет только по QR-коду. Мы хотим сделать наш "Матч Звезд" максимально безопасным для здоровья болельщиков.

Сколько по времени будет продолжаться воскресный праздник баскетбола?

Илона Корстин: Допуск зрителей на арену запланирован на 16:00. В 16:30 начинается шоу-открытие, в котором выступит артист Niletto, а также будут представлены ведущие - стендап-комики Фурлан Сабуров и Евгений Чебатков, которые объявят составы команд. Все шоу с матчем, конкурсами по броскам в кольцо сверху и по трехочковым броскам, выступление Niletto в большом перерыве, продлится до 19:30. Затем пройдет красочная церемония награждения игроков. По сути, общая продолжительность "Матча Звезд" - два с половиной часа.

Ведется ли Лигой список различных статистических рекордов "Матчей Звезд"?

Илона Корстин: Конечно, это уже шестой "Матч Звезд", у нас богатая история различных индивидуальных и командных достижений. Есть даже специальная страница на Википедии, где отражены самые значимые рекорды "Матчей Звезд". Вот, к примеру, наиболее впечатляющие рекорды: 57 очков Виталия Фридзона, его же 16 трехочковых попаданий в прошлом году, когда у нас прошел самый результативный матч - команды сообща набрали 345 очков. Лидер по подборам в одном матче - Семен Антонов с цифрой 13. Это в 2020 году. По результативным передачам рекордсмен - Вячеслав Зайцев - 14 в 2021-м. И так далее. Каждый "Матч Звезд" радует нас новыми достижениями и рекордами, ведь команды действуют очень результативно, а игроки стараются проявить себя как можно ярче.

Илона Корстин. Фото: пресс-служба Единой лиги

Кто будет показывать "Матч Звезд"? Увидят ли что-то телезрители, чего нельзя будет увидеть непосредственно на арене?

Илона Корстин: Трансляцию "Матча Звезд" можно будет посмотреть на федеральном канале "Матч ТВ", на "ТВ Старт", на официальном сайте Единой лиги, в нашем мобильном приложении на платформах iOs и Android, в социальной сети "Вконтакте". У телезрителей появится отличная возможность увидеть матч и шоу во всех деталях. "Матч ТВ" будет проводить трансляцию с 25 камер! Есть даже специальная "следящая" камера и "стадикам" на паркете.

Чем этот "Матч Звезд" будет кардинально отличаться от предыдущих?

Илона Корстин: Впервые на "Матче Звезд" мы попытаемся совместить баскетбол и стендап. Ведущими шоу станут два известных комика Нурлан Сабуров и Евгений Чебатков, которые очень популярны у молодежи. Они, уверена, смогут привнести в наш формат много веселых шуток. Также у нас будет приглашенная звезда - Niletto, который выступит со своими самыми популярными хитами. А в шоу-открытии мы впервые задействуем 3D проекцию, это оригинально и необычно.

Кого из небаскетбольных знаменитостей можно будет увидеть на "Матче Звезд"?

Илона Корстин: На "Матче Звезд" мы рады всем - ведь баскетбол любят и политики, и актеры, и звезды шоу-бизнеса, и популярные блогеры. В этом году на "ВТБ Арене" соберется компания звезд из шоу на канале ТНТ, известные певцы и артисты. Ожидаем нескольких популярных инстаграм-блогеров, которых, я уверена, узнают многие. И все-таки самые главные звезды - это, конечно же, наши баскетболисты. У болельщиков будет возможность увидеть лучших игроков Лиги на одном паркете..

Напомните, как в целом происходил отбор игроков на "Матч Звезд"? "Российская газета" на этапе голосования СМИ ведь тоже приняла участие в выборе…

Илона Корстин: Отбор проходил в два этапа. В начале формировался расширенный список из 60 самых популярных игроков Лиги, за которых голосовали болельщики в соцсетях. Про второй этап вы знаете: в голосовании приняли участие журналисты из 25 ведущих СМИ, российских и зарубежных, постоянно освещающих баскетбол. Они составили две сборные по десять игроков. И еще по два специальных приглашения wild card в каждую сборную предоставляла Лига. В итоге у нас получились две сильные команды "Звезды Россия" и "Звезды Мира". Я считаю, в них действительно собраны лучшие игроки Единой лиги.

Что ждет болельщиков помимо самого "Матча Звезд"? Имею в виду конкурсы, различные активности для зрителей.

Илона Корстин: Традиционно болельщики смогут принять участие в различных конкурсах как в фойе, так и на арене. Будут разыгрываться наши фирменные мячи-"экоболы", различная атрибутика "Матча Звезд", приставка PlayStation 5 и другие подарки от спонсоров. В фойе организуем фото-зону, зону для рисования плакатов, станцию для печати собственных футболок "Матча Звезд".

Где будем смотреть

20 февраля, воскресенье

"Матч ТВ"

16:35 - 19:20. "Матч Звезд" баскетбольной Единой лиги. "Звезды России" - "Звезды Мира". Прямая трансляция.