В чемпионате Единой лиги наступил перерыв, лидируют УНИКС и "Зенит"

В чемпионате баскетбольной Единой лиги наступил полуторанедельный перерыв, связанный с проведением 20 февраля "Матча всех звезд" и затем играми сборной страны в квалификации к ЧМ-2023 (24 и 27 февраля). В интернациональном турнире лидируют казанский УНИКС и питерский "Зенит".

Казалось, что во время зимней Олимпиады внимание к событиям в Единой лиге заметно ослабнет, но не тут-то было. Информационных поводов хватала с избытком. Сначала прошлогодние финалисты плей-офф ЦСКА и УНИКС в Москве выдали сумасшедший по напряжению матч-триллер - 105:103 в пользу казанцев после трех (!) дополнительных пятиминуток. Через несколько дней представитель Республики Беларусь "Цмоки-Минск" на домашней площадке установил исторический рекорд Единой лиги, отыгравшись в противостоянии с красноярским "Енисеем" после отставания в 27 (!) очков. Итоговый результат - 72:68 в пользу хозяев.

Следующая драматичная и захватывающая игра с рекордом в придачу не заставила себя долго ждать. "Астана" у себя в Казахстане победила краснодарский "Локомотив-Кубань" 87:83, причем здесь главным оказалось не командное достижение, а персональное. Американский легионер "Астаны" Энтони Хики набрал 43 (!) очка. Это бомбардирский рекорд сезона, рекорд за всю историю Лиги для матчей без овертаймов.

В последних играх накал страстей постепенно сошел на нет. Три наших участника Евролиги и, естественно, одновременно фавориты Единой лиги питерский "Зенит", казанский УНИКС и ЦСКА побеждали своих соперников. На минувшей игровой неделе "Зенит" на выезде взял верх над "Цмоки-Минск" - 90:74, клуб из столицы Татарстана также в гостях выиграл у "Астаны" - 84:53, а столичные армейцы дома огорчили "Локомотив-Кубань" - 91:71.

Не сбавляет оборотов проводящий великолепный для себя сезон саратовский "Автодор". В волжском дерби команда в Нижнем Новгороде победила одноименный местный клуб, возглавляемый рулевым сборной России сербским специалистом Зораном Лукичем - 83:70. У "Автодора" отличный матч выдал американский форвард, уроженец штата Техас Джерон Джонсон, набравший 25 очков, из них 19 (!) - в заключительной четверти. Цифра 25 - личный рекорд баскетболиста в Единой лиге.

Лига готовится к воскресному "Матчу всех звезд" в формате "Звезды России" - "Звезды мира" и оперативно информирует о вынужденных изменениях в составе команд. Из-за травмы в составе сборной легионеров не выступит датчанин Иффе Лундберг (ЦСКА), главный претендент на титул MVP февраля Энтони Хики не сможет прилететь в Москву по личным обстоятельствам. Место этих ярких игроков в рядах сборной "Звезды мира" займут два американца - центровой "Зенита" Алекс Пойтресс и форвард эстонского "Калева" Камари Мерфи. Ранее они были выбраны Лигой для участия в конкурсе по броскам в кольцо сверху.

После "Матча звезд" и двух игр нашей национальной дружины с Нидерландами регулярный чемпионат Единой лиги возобновится 2 марта в Краснодаре. "Локомотив-Кубань" примет БК "Нижний Новгород".

В субботу Лига определила символическую пятерку минувшей игровой недели. В нее вошли Алексей Швед, Дэниэл Хэккетт (оба - ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС), Джерон Джонсон ("Автодор") и Алекс Пойтресс ("Зенит").

Положение команд в Единой лиге

1. УНИКС (Казань) - 13 побед - 2 поражения (процент выигрышей 86,7);

2. "Зенит" (Санкт-Петербург) - 12-3 (80,0%);

3. "Автодор" (Саратов) - 9-3 (75,0%);

4. ЦСКА - 11-4 (73,3%);

5. "Парма" (Пермский край) - 7-4 (63,6%);

6. "Локомотив-Кубань" (Краснодар) - 6-6 (50,%);

7. БК "Нижний Новгород" - 5-7 (41,7%);

8. "Енисей" (Красноярск) - 4-9 (30,8%);

9. "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) - 3-9 (25,0%);

10. "Калев" (Таллин, Эстония) - 3-10 (23,1%);

11. "Цмоки-Минск" (Беларусь) - 2-9 (18,2%);

12. "Зелена-Гура" (Польша) - 2-11 (15.4%).

Примечание: Ранжирование по проценту побед от числа проведенных матчей. По итогам двухкругового турнира в плей-офф выйдут восемь лучших команд.

Где будем смотреть

20 февраля, воскресенье

"Матч ТВ"

16:35 - 19:20. "Матч звезд" Единой лиги. "Звезды России" - "Звезды мира". Прямая трансляция.