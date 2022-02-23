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Рубрика: Спорт

Сборные России по волейболу в Лиге наций сыграют в Южной Америке, Азии и дома

Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Международная федерация волейбола (ФИВБ) обнародовала расписание и регламент ежегодного коммерческого соревнования сильнейших мужских и женских национальных сборных. На предварительном этапе нашим командам придется играть на разных континентах - в Бразилии, на Филиппинах, в Турции и на своих площадках.

Если сравнивать с предыдущими сезонами (кроме прошлого, сугубо пандемийного), то число разъездов все-таки уменьшилось. Количество игровых недель и, соответственно, точек сбора в одном месте разных команд сократилось с пяти до трех. Серебряный призер Олимпиады в Токио наша мужская дружина под началом финского специалиста Туомаса Саммелвуо с 7 по 12 июня сыграет в Бразилиа (Бразилия), с 22 по 26 июня - в Кесон-Сити на Филиппинах, а затем примут соперников в Кемерово.

Девушки с 31 мая по 4 июня выступят в столице Турции Анкаре, с 15 по 19 июня - на Филиппинах, домашняя игровая неделя в Уфе пройдет для россиянок с 29 июня по 3 июля.

Общее число матчей для каждой команды на предварительном этапе при тех же 16 участниках у мужчин и женщин уменьшено с 15 до 12. Турнирные таблицы, как и прежде, будут вестись общие. Сильнейшие восьмерки получат право выступить в четвертьфинале.

2022-й - год чемпионатов мира. Мужской турнир пройдет в десяти городах России, женский - в Нидерландах и Польше. Это и есть главные соревнования сезона. Лига наций - часть подготовки к ЧМ, но все равно спортивные задачи перед российскими сборными не снимаются.

Прошла жеребьевка плей-офф волейбольной Лиги чемпионов
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