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Рубрика: Спорт

Младшая сестра Непряевой выиграла золото на юниорском ЧМ

Текст: Максим Домчев
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости

Россиянка Дарья Непряева завоевала золотую медаль на проходящем в Норвегии юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам.

В пятницу состоялась гонка с раздельным стартом на 5 км классическим стилем. Ее выиграла Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки Пекина Натальи Непряевой.

Ее результат 14 минут 30,1 секунды. Серебро у другой россиянки Елизаветы Бекишевой.

В гонке юниоров на 10 км золото у представителя России Савелия Коростелева, Александр Ившин стал третьим.

Российские лыжники выиграли эстафету на юниорском чемпионате мира
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