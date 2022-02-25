Младшая сестра Непряевой выиграла золото на юниорском ЧМ

Россиянка Дарья Непряева завоевала золотую медаль на проходящем в Норвегии юниорском чемпионате мира по лыжным гонкам.

В пятницу состоялась гонка с раздельным стартом на 5 км классическим стилем. Ее выиграла Дарья Непряева, младшая сестра олимпийской чемпионки Пекина Натальи Непряевой.

Ее результат 14 минут 30,1 секунды. Серебро у другой россиянки Елизаветы Бекишевой.

В гонке юниоров на 10 км золото у представителя России Савелия Коростелева, Александр Ившин стал третьим.