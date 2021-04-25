В российской Премьер-лиге (РПЛ) наступила пора решающих матчей. До конца сезона всего три тура, и уже сейчас можно подводить промежуточные итоги.

Этой весной невероятно хорош "Локомотив". Команда Марко Николича идет без потерь как в чемпионате, так и в Кубке страны. На прошлой неделе "красно-зеленые" разгромили в полуфинале Кубка ЦСКА (3:0), а после крупной победы над "Тамбовом" (5:2) в матче 27-го тура первенства закрепились на второй строчке. Да и за "золото" еще побороться можно, тем более на следующей неделе "железнодорожников" ждет выезд к лидеру турнира "Зениту".

- Мы выиграли в одиннадцатой встрече подряд. При этом у нас все еще есть проблемы, которые нужно решить. Перед вторым таймом я серьезно поговорил с ребятами в раздевалке. Но, когда команда нервничает, тренер должен быть спокоен, и наоборот. Сейчас нам надо чуть-чуть отдохнуть и готовиться к "Зениту", - сказал после победы над "Тамбовом" рулевой "Локомотива" Марко Николич.

В следующем туре, как уже было отмечено ранее, "красно-зеленых" ждет визит к "Зениту". В случае победы питерцы, разгромившие на выходных "Ротор" (6:0), досрочно станут чемпионами. За два тура до конца чемпионата "сине-бело-голубые" в таком случае будут опережать "Локомотив" на шесть очков. Если даже в оставшихся поединках команда Сергея Семака потерпит поражения, а москвичи наберут шесть баллов, при равенстве очков впереди за счет личных встреч будут зенитовцы.

- Главное - завоевать титул, неважно где. Теперь мы думаем только о следующем матче, нужно постараться взять три очка, - отметил наставник "Зенита" Сергей Семак, который может привести питерскую команду к третьему подряд чемпионству.

Неожиданное поражение потерпело "Динамо". Москвичи проиграли на своем поле "Химкам" (0:1), пропустив уже в компенсированное время. Этот результат может стать роковым для "бело-голубых", которые борются за попадание в еврокубковую зону.

За три тура до конца сезона в Премьер-лиге "Локомотив" отстает от питерской команды на шесть очков

Динамовцы упустили хорошую возможность как минимум на сутки подняться на третье место в таблице. Уступив подмосковной команде, подопечные Сандро Шварца остались на шестой строчке, но рискуют опуститься еще ниже по итогам 27-го тура. Произойдет это в случае победы "Сочи" над "Уфой".

- Очень обидно и досадно проигрывать матч, в котором мы полностью контролировали ситуацию. "Динамо" во всех отношениях было лучше соперника, вся статистика говорит за нас, за исключением одного параметра - забитых мячей, - подвел итоги встречи с "Химками" наставник "Динамо" Сандро Шварц.

Что касается подмосковной команды, то она поднялась на восьмое место. И если в начале сезона "Химки" боролись за выживание, то после прихода на пост главного тренера Игоря Черевченко они идут наверху таблицы и чисто в теории могут попасть в еврокубковую зону на новый сезон.

Добавим, что накануне, уже после подписания номера "РГ" в печать, стали известны результаты трех матчей, в том числе главного российского дерби между "Спартаком" и ЦСКА.

Тем временем

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил о переносе трех матчей группового этапа чемпионата Европы из Дублина в Санкт-Петербург.

Речь идет об играх группы Е: Польша - Словакия (14 июня), Швеция - Словакия (18 июня) и Швеция - Польша (23 июня). За скандинавов и поляков выступают одни из лучших нападающих мира - Златан Ибрагимович ("Милан") и Роберт Левандовски ("Бавария") соответственно. А словакам российская сборная уступила (1:2) в недавнем поединке квалификации чемпионата мира-2022.

Возвращаясь к Дублину, отметим, что ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Футбольная ассоциация Ирландии сообщила УЕФА о невозможности гарантировать проведение матчей Евро со зрителями.

Таким образом, в Санкт-Петербурге пройдут сразу семь встреч предстоящего турнира. Помимо матчей группы Е, арена на Крестовском острове примет две игры с участием сборной России (против Бельгии 12 июня и финнов 16 числа), поединок Финляндии и Бельгии 21 июня, а также один из четвертьфиналов.