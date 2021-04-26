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26.04.2021 20:45
Рубрика: Спорт

УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование в отношении шведского нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича.

Фото: EPA-EFE/FABIO FRUSTACI
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Причиной для разбирательства стало долевое владение букмекерской компанией футболистом. УЕФА уже назначил инспектора, который и займется сбором информации.

Как сообщается, Ибрагимович через свою компанию Unknown AB купил долю в размере 10 % в Bethard. На футболистов распространяется запрет со стороны ФИФА и УЕФА на участие в букмекерском бизнесе.

Ранее ФИФА сообщила о том, что за это 39-летнему Ибрагимовичу может грозить дисквалификация на срок до трех лет. Помимо этого он будет оштрафован примерно на 100 тысяч евро.

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