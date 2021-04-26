УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича

Союз европейских футбольных ассоциаций начал расследование в отношении шведского нападающего "Милана" Златана Ибрагимовича.

Причиной для разбирательства стало долевое владение букмекерской компанией футболистом. УЕФА уже назначил инспектора, который и займется сбором информации.

Как сообщается, Ибрагимович через свою компанию Unknown AB купил долю в размере 10 % в Bethard. На футболистов распространяется запрет со стороны ФИФА и УЕФА на участие в букмекерском бизнесе.

Ранее ФИФА сообщила о том, что за это 39-летнему Ибрагимовичу может грозить дисквалификация на срок до трех лет. Помимо этого он будет оштрафован примерно на 100 тысяч евро.