Российская шашистка сократила отставание после скандала с флагом

Российская шашистка Тамара Тансыккужина сумела сократить отставание от соперницы в пятом раунде матча за титул чемпионки мира.

Скандал с российским флагом заметно поднял популярность матчу за титул чемпионки мира по шахматам. Организаторы принесли свои извинения за инцидент, когда один из них в ходе партии убрал российский флаг после угроз WADA.

Перед пятым раундом россиянка Тамара Тансыккужина проигрывала своей сопернице из Польши Наталии Садовской 16 очков. В пятом раунде она сумела заметно сократить отставание.

А начался игровой день с проявления знака солидарности со стороны польской спортсменки, убравшей с игрового стола свой национальный флаг. Произошедшее явно разозлило россиянку, которая сумела сократить отставание на 12 баллов и теперь она уступает 28:32.

Для определения чемпионки одной из соперниц необходимо набрать 54 очка. Матч за титул продлится до 3 мая.