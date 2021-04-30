Ласицкене и еще три российских легкоатлета получили нейтральный статус

Всемирная легкоатлетическая ассоциация разрешила выступать в нейтральном статусе четырем спортсменам из РФ.

Право выступать на крупнейших турнирах получили трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене, чемпионка мира в прыжках с шестом Анжелика Сидорова, прыгун в высоту Илья Иванюк и прыгунья с шестом Аксана Гатауллина, сообщает сайт организации.

Напомним, что 18 марта Совет World Athletics принял решение о возвращении российским атлетам возможности выступать в нейтральном статусе, но при этом ограничил количество участников Олимпиады в Токио 10 спортсменами.

С осени 2015 года Всероссийская федерация легкой атлетики лишена членства в международной федерации. Восстановление в правах займет еще какое-то количество времени. Пока же для участия в крупнейших турнирах необходимо получать нейтральный статус.