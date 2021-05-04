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04.05.2021 05:00
Рубрика: Спорт

Россия в полуфинале юниорского ЧМ сыграет с Финляндией

Текст: Максим Домчев
В полуфинале юниорского чемпионата мира по хоккею сборная России сыграет с Финляндией.
Фото: fhr.ru Фото: fhr.ru
Фото: fhr.ru

На проходящем в США юниорском чемпионате мира по хоккею определился соперник российской команды в полуфинале. В понедельник россияне в четвертьфинале переиграли команду Беларуси со счетом 5:2.

IIHF утвердила форму сборной России на чемпионате мира по хоккею

По регламенту нынешнего турнира полуфинальные пары определялись не по местам занятым в группе, а согласно рейтингу. Его возглавила сборная Канады, вторую позицию в нем отдали финской команде, а Россия стала третьей.

После того как Канада разгромила Чехию со счетом 10:3, а Финляндия переиграла Швейцарию - 2:0, в соперники россиянам досталась именно финская команда. Канадцы же встретятся с победителем матча Швеция - США, который еще продолжается.

На нынешнем турнире российская команда играла против финнов в групповом раунде и, ведя 3:1, позволила сопернику отыграться, а затем уступила в серии послематчевых буллитов.

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