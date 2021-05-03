Сборная России вышла в полуфинал юниорского ЧМ по хоккею

Юниорская сборная России по хоккею в четвертьфинале чемпионата мира переиграла команду Беларуси - 5:2. Эти команды встречались незадолго до старта турнира, и тогда в напряженной борьбе россияне взяли верх лишь в серии буллитов - 3:2.

Сильная сторона белорусской команды - игра на контратаках и реализация большинства, поэтому от команды Альберта Лещева требовалось максимум внимания. К счастью, уже на пятой минуте встречи сборная России открыла счет. Матвей Мичков выкатился из-за ворот и отправил шайбу в дальний угол ворот. Для него этот гол стал десятым на турнире. До рекорда Александра Овечкина - 14 шайб. Осталось не так много.

После этого команды создавали моменты, но в завершающей стадии не хватало точности. И тут белорусская команда заработала два подряд удаления. Россияне этим подарком воспользовались, и Данила Юров могучим щелчком вогнал шайбу в верхний угол.

В начале второй двадцатиминутки Артем Дуда в третий раз огорчил голкипера белорусов Тихона Чайку, сделав солидный задел. Однако после этого соперники перехватили инициативу и стараниями Ильи Морозова и Федора Николаени сократили отставание до минимума. В непростой ситуации на выручку пришел игрок, который попал на этот турнир лишь благодаря вмешательству ФХР - нападающий Иван Мирошниченко. Его гол на седьмой минуте третьего периода немного понизил градус напряжения.

После гола Всеволода Гайдамака шансов у соперника на спасение осталось совсем мало. В итоге встреча так и завершилась победой россиян - 5:2. Соперник команды Альберта Лещева определится позднее.