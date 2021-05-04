Определились все полуфиналисты юниорского чемпионата мира по хоккею

На проходящем в США чемпионате мира по хоккею среди юниоров завершились все четвертьфинальные матчи. Сборная России нанесла поражение команде Беларуси со счетом 5:2, сборная Канады разгромила команду Чехию - 10:3, а сборная Финляндии переиграла сверстников из Швейцарии - 2:0.

Последний полуфиналист определился в матче между хозяевами турнира американцами и шведами. Считавшиеся одними из главных претендентов на победу американские хоккеисты потерпели поражение - 2:5.

Таким образом, в полуфинале сборная России сыграет с командой Финляндии, а сборная Канады встретится с командой Швеции. Матчи пройдут 6 мая. На следующий день состоятся финал и игра за третье место.