Матч "МЮ" и "Ливерпуля" перенесен из-за акции протеста фанатов

Центральный матч 34-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" официально перенесен, сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".

Причина такого решения - протесты болельщиков "МЮ" на "Олд Траффорде". В ходе акции поклонники "манкунианцев" прорвались на поле и выступили за уход владельцев клуба - семьи Глейзеров. Ранее на этой неделе фанаты посетили тренировочную базу команды "Каррингтон", где высказали свое недовольство решением Глейзеров об участии "красных дьяволов" в европейской Суперлиге.

Что касается новой даты проведения матча "МЮ" - "Ливерпуль", то информация появится чуть позже. При этом уже в четверг "красным дьяволам" предстоит поездка в Рим на ответную игру полуфинала Лиги Европы против "Ромы".