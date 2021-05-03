Фигуристка Берестовская решила не переходить в Академию Плющенко

13-летняя фигуристка Елизавета Берестовская приняла решение не переходить в Академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Берестовская с февраля нынешнего года перешла в группу Этери Тутберидзе, а ранее тренировалась под руководством Сергея Давыдова.

Однако в "Хрустальном" у нее закрепиться не удалось, поскольку за год до Олимпиады больше внимания уделяется спортсменкам, которые будут претендовать на медали Игр. Также в группу Тутберидзе вернулись ушедшие ранее к Евгению Плющенко Алена Косторная и Александра Трусова.

Некоторое время назад Берестовскую заметили на тренировке в Академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и ряд СМИ поспешил сообщить о переходе спортсменки к этому наставнику.

Но позже стало известно, что Берестовская все же вернулась обратно к Сергею Давыдову.

"Мы сообщаем, что Лиза Берестовская возобновила тренировки в родном клубе ЦСКА, в своей команде - группе Сергея Давыдова. Мы продолжим подготовку к новому сезону вместе", - сообщается в Instagram группы тренера.