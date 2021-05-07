Новости

Мичков признан самым ценным игроком юниорского ЧМ по хоккею 06:53
Германия отказалась от рекомендаций по использованию AstraZeneca 06:31
В Москве в пятницу воздух прогреется до 16 градусов 06:25
На ремонтном заводе в Китае прогремел взрыв 05:45
В США жертвами COVID-19 могли стать более 900 тысяч человек 05:41
В Италии найдена мраморная голова первого римского императора 05:30
Видео: В Приморье леопард вышел к людям 05:24
В Москве 7 мая из-за репетиции парада Победы частично перекроют движение 05:13
Китай успешно вывел на орбиту группу спутников зондирования Земли 04:49
Президент Бразилии заявил о повторном заражении коронавирусом 04:24
В Токио и еще пяти префектурах Японии введут режим ЧС из-за COVID-19 03:53
Twitter заблокировал созданный для публикации заявлений Трампа аккаунт 03:46
Грабители взяли в заложники сотрудников банка в штате Миннесота 03:31
Водитель въехал в толпу пешеходов в Техасе 03:23
Астронавт НАСА не заметила явных различий в полетах на "Союзе" и Crew Dragon 03:10
Число заболевших COVID-19 в Бразилии превысило 15 миллионов человек 02:34
В США шестиклассница устроила стрельбу в школе и ранила трех человек 02:19
Байден еще на год продлил режим антисирийских санкций 02:03
В полиции Рио-де-Жанейро прокомментировали операцию в фавелах 01:38
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши советскими воинами 01:27
Псаки анонсировала свой уход с поста пресс-секретаря Белого дома 00:39
Пушков оценил признание вакцины Moderna лучшей от COVID-19 00:21
В Кишиневе констатировали нехватку средств на досрочные выборы 06.05.2021
Коронавирусом заразился каждый пятидесятый житель Земли 06.05.2021
Российские военные сообщили о перемещении техники коалиции США в Сирии 06.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Снизят ли нештрафуемый порог скорости
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Конституционный суд разъяснил, когда у должника можно забрать жилье
Как изменится порядок оплаты больничных
Как изменится порядок оплаты больничных
07.05.2021 06:53
Рубрика: Спорт

Мичков признан самым ценным игроком юниорского ЧМ по хоккею

Текст: Максим Домчев

Нападающий сборной России Матвей Мичков признан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира по хоккею.

Фото: fhr.ru
Сборная России завоевала серебро юниорского ЧМ по хоккею

В ночь на пятницу в США завершился юниорский чемпионат мира по хоккею. В решающем матче сборная России уступила канадским сверстникам со счетом 3:5. Российская команда не выигрывала золото с 2007 года.

Героем турнира стал российский форвард Матвей Мичков. В финале он отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. Российский нападающий стал лучшим снайпером ЮЧМ-2021, забросив 12 шайб и лучшим бомбардиром, набрав 16 очков. В итоге организаторы признали 16-летнего Мичкова самым ценным игроком турнира.

Спорт Хоккей