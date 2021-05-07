Мичков признан самым ценным игроком юниорского ЧМ по хоккею

Нападающий сборной России Матвей Мичков признан самым ценным игроком юниорского чемпионата мира по хоккею.

В ночь на пятницу в США завершился юниорский чемпионат мира по хоккею. В решающем матче сборная России уступила канадским сверстникам со счетом 3:5. Российская команда не выигрывала золото с 2007 года.

Героем турнира стал российский форвард Матвей Мичков. В финале он отметился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. Российский нападающий стал лучшим снайпером ЮЧМ-2021, забросив 12 шайб и лучшим бомбардиром, набрав 16 очков. В итоге организаторы признали 16-летнего Мичкова самым ценным игроком турнира.