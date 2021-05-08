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08.05.2021 19:55
Рубрика: Спорт

Нагула и Крыжановский выиграли на "Кубке мэра Москвы" по бильярду

Текст: Илья Трисвятский

Столичная спортсменка Элина Нагула и представитель Молдавии Сергей Крыжановский стали победителями 9-го международного турнира по бильярду "Кубок мэра Москвы". Соревнования с общим призовым фондом в три миллиона рублей по "свободной пирамиде" завершились 8 мая на Малой арене "Лужников".

Фото: Пресс-служба министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан
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В женском финале "свободной пирамиды" Нагула играла со своей землячкой Марией Карповой, которая в полуфинале оказалась сильнее многократной победительницы "Кубка Мэра Москвы" Дианы Мироновой. По регламенту, соперницы бились до пяти выигранных одной из них партий. Лидируя 3:2, Нагула больше не позволила Карповой уложить в лузу хотя бы один шар. Итоговый результат в пользу чемпионки мира такой - 3:8, 8:7, 8:3, 3:8, 8:7, 8:0, 8:0 (всего по партиям - 5:2).

Поскольку поединок за третье место не проводится, бронзовые награды достались неудачницам пятничных полуфиналов - Диане Мироновой (Оренбург) и Екатерине Брытченко из города Волжский Волгоградской области.

У мужчин в главном матче турнира по "свободной пирамиде" сразились наши гости из ближнего зарубежья - Сергей Крыжановский из столицы Молдавии Кишинева и Дмитрий Белозеров (Николаев, Украина). Поединок продолжался около трех часов. Крыжановскому удалось одержать непростую победу. В отличие от женщин, представители сильного пола играли до шести выигранных партий - 6:4 в пользу молдавского мастера бильярда. "Бронза" у россиян Тимура Евстигнеева (Бахчисарай, Республика Крым) и екатеринбуржца Павла Кузьмина.

Соревнования были организованы Департаментом спорта Москвы, Московским Союзом бильярдного спорта (МСБС) и ФГБУ "Редакция "Российской газеты". Мероприятие прошло при поддержке правительства Москвы, под эгидой Международной конфедерации пирамиды и Федерации бильярдного спорта России.

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