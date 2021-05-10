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10.05.2021 18:08
Рубрика: Спорт

Путин отметил вклад Павла Буре в развитие любительского спорта

Текст: Кира Латухина

Перед гала-матчем Ночной хоккейной лиги в Сочи президент Владимир Путин принял участие в церемонии награждения.

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Глава государства вручил приз "За верность любительскому хоккею" представителю Ночной хоккейной лиги из Рязанской области, хоккеисту Олегу Смирнову.

Кроме того, Владимир Путин пожал руку легендарному хоккеисту Павлу Буре, подчеркнув, что он отмечен "Орденом за заслуги перед Отечеством" IV степени.

"У нас есть еще один награжденный - не только за выдающиеся достижения в большом спорте, мировом спорте, но и за внимание и развитие любительского спорта", - сказал он.

Напомним, орденом Буре был награжден еще в марте.

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