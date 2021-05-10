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10.05.2021 19:51
Рубрика: Спорт

Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева принесли России первое золото ЧЕ

Текст: Анна Козина

Синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева принесли сборной России первую золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта, который стартовал в Будапеште.

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Мальцев и Гурбанбердиева выиграли техническую программу в соревнованиях смешанных дуэтов в синхронном плавании, набрав 91,7963 балла. Вторыми стали испанцы (84,8694), третьими - итальянцы (77,4281).

Мальцев, первый российский синхронист-мужчина, стал пятикратным чемпионом Европы. У Гурбанбердиевой три европейских титула. Наш дуэт в таком составе выиграл два "золота" чемпионата мира-2019 в Корее. Потом из-за травмы партнерша взяла паузу в выступлениях. Мальцев начал тренировки с Олесей Платоновой. С ней он представит произвольную программу.

Между тем

Соревнования женских дуэтов на чемпионате Европы в Будапеште приостановили из-за технических проблем в бассейне. Как сказали РИА Новости в пресс-службе Федерации синхронного плавания России, возникли проблемы с музыкой и с ее звучанием под водой.

К этому моменту 11 пар, в том числе россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко, уже выступили со своими программами. Наши девушки набрали лучшую сумму баллов - 95,4953. Решение по повторному выступлению дуэтов будет приниматься в ближайшее время.

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