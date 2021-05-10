Вратари Шестеркин и Георгиев не помогут России на ЧМ по хоккею

Голкиперы "Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Александр Георгиев пропустят чемпионат мира, информирует официальный Twitter федерации хоккея России (ФХР).

Сообщается, что оба игрока выразили желание помочь сборной, но по решению клуба (по рекомендациям врачей) не будут отпущены на турнир в Латвии.

"Штаб сборной желает здоровья голкиперам (Шестеркину и Георгиеву), рассчитывает на них в будущем, а также продолжает переговоры по остальным кандидатам из НХЛ", - написано в Twitter ФХР.

Штаб сборной желает здоровья голкиперам, рассчитывает на них в будущем, а также продолжает переговоры по остальным кандидатам из НХЛ. Имена игроков, которые присоединятся к национальной команде, будут объявлены после завершения регулярного чемпионата НХЛ для их клубов — Хоккей России (@russiahockey) May 10, 2021

Что касается игроков, которые присоединятся к российской сборной, то они будут объявлены по окончании регулярного чемпионата НХЛ.