Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги

Сегодня президент снова принял участие в гала-матче юбилейного Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги в ледовом дворце "Большой". Владимир Путин забросил восемь шайб и стал автором результативной передачи. Матч завершился со счетом 13:9 в пользу команды, за которую выступал президент.

Глава государства традиционно вышел на лед в свитере под номером "одиннадцать" в составе команды "Легенды хоккея" против сборной НХЛ.

Ночная хоккейная лига - всероссийский турнир по хоккею среди любительских команд, основанный по инициативе Владимира Путина в 2011 году. Главный приз - Кубок Крутова и грант на строительство ледовой арены в регионе команды-чемпиона. Победителем юбилейного турнира стал "Монолит" из Нижнего Новгорода.

Судьей матча был президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель. Перед турниром российский лидер провел с ним отдельную встречу, причем говорили они по-немецки. Путин поблагодарил его за то, что он не только развивает профессиональный спорт, но и уделяет большое внимание любительскому спорту, в данном случае в России. Фазель вышел на лед и заговорил на этот раз по-русски. "Привет, Сочи!" - под аплодисменты приветствовал он зрителей и пожелал всем здоровья и большой удачи.

Среди участников матча были также глава минобороны Сергей Шойгу, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, музыкант Игорь Бутман, легендарные хоккеисты Павел Буре, Вячеслав Фетисов, Алексей Касатонов, Валерий Каменский, Игорь Ларионов и другие.

Президент выиграл стартовое вбрасывание и забросил первую шайбу уже на 29-й секунде и как раз с передачи Буре. Вторая последовала на третьей минуте, ассистировал Касатонов. И еще через несколько минут получился хет-трик: результативную передачу сделал Фетисов. Четвертую шайбу забросил Путин после передач Фетисова и Шойгу. Во втором периоде президент забросил две шайбы - и снова с передач Буре. В заключительном периоде президент забросил две шайбы и стал автором результативной передачи.

Напомним, что в прошлый раз Путин участвовал в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги в конце декабря 2019 года на Красной площади. А в Сочи в рамках финальных турниров НХЛ он выходил на лед не раз, в частности, в мае 2019 года. В прошлом году мероприятие не проводилось из-за пандемии.