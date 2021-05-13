Конаныхина стала чемпионкой Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки

Российская спортсменка Анна Конаныхина выиграла "золото" чемпионата Европы в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Ее соотечественница Юлия Тимошинина завоевала на соревнованиях в Будапеште серебряную медаль.

В сумме за пять прыжков Конаныхина набрала 365,25 балла, Тимошинина стала второй с результатом 329,20 балла. Тройку призеров замкнула британка Андреа Спендолини (326,60).

На недавнем Кубке мира 2021 года, который прошел в Токио, 17-летняя Анна Конаныхина стала девятой в финале прыжков с вышки, набрав 291,75 балла и завоевав олимпийскую лицензию для нашей сборной.

Что касается Тимошининой, то на КМ в Токио она показала шестой результат (306,85) и также заработала неименную олимпийскую лицензию. Отбор в команду на Игры-2021 пройдет на чемпионате России в конце мая.

Юлия - дочь российских прыгунов в воду Светланы и Владимира Тимошининых. В копилке спортсменки три "золота" чемпионатов Европы, а также "серебро" чемпионата мира.