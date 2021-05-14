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14.05.2021 18:34
Рубрика: Спорт

Гол спартаковца Адриано ворота "Зенита" - лучший за десятилетие РПЛ

Текст: Максим Домчев
Победителем конкурса "Гол десятилетия РПЛ" стал бывший нападающий "Спартака" бразилец Луис Адриано.

Конкурс на лучший гол РПЛ за последнее десятилетие стартовал в декабре прошлого года. На победу претендовали 135 забитых мячей в разных категориях. По итогам еженедельного голосования болельщиков были отобраны 20 голов, которые попали в Суперфинал, в котором победу одержал точный удар Луиса Адриано в ворота "Зенита" 27 ноября 2017 года.

Красивым получился не только сам удар бразильца, но и вся комбинация красно-белых.

Второе место занял гол чеха Миртина Йиранека в матче "Терек" - "Кубань" в 2012-м году. Третий результат у еще одного экс-игрока красно-белых Ивелина Попова. Он забил мяч в ворота "Зенита" в сентябре 2015-го.

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