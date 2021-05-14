Гол Головина помог "Монако" выйти в финал Кубка Франции

"Монако" в полуфинале Кубка Франции по футболу разгромил клуб "Румийи Вальер" - 5:1. Один из голов на счету полузащитника сборной России Александра Головина.

В четверг определился второй финалист Кубка Франции по футболу. Первым стал ПСЖ, в серии пенальти переигравший "Монпелье".

Соперником "Монако" был клуб четвертого дивизиона "Румийи Вальер", принимавший монегасков на своем поле.

Хозяева открыли счет на 20-й минуте после удара Алекиса Пеге. Гости отыгрались после автогола Артура Бозона, а затем "Монако" вышел вперед. Усилия партнеров воплотил в забитый мяч Орельен Чуаэми

После перерыва Виссам Бен-Йеддер и Сеск Фабрегас довели счет до крупного, а вышедший на замену Александр Головин установил окончательный результат.

"Монако" вышел в финал Кубка Франции, где сразится с ПСЖ. Матч состоится 19 мая.